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بالصور.. اندلاع حريق فى عدد من أشجار النخيل بمدينة أرمنت غرب الأقصر

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بالصور.. اندلاع حريق فى عدد من أشجار النخيل بمدينة أرمنت غرب الأقصر بالصور.. اندلاع حريق فى عدد من أشجار النخيل بمدينة أرمنت غرب الأقصر
اندلع حريق فى عدد من أشجار النخيل بقرية المراعزة بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، وتمكن رجال الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد عمر مدير الإدارة من السيطرة على النيران قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة لأشجار النخيل، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى عدد من أشجار النخيل بقرية المراعزة التابعة لمدينة أرمنت، فأمر على الفور بانتقال 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق للسيطرة على الوضع، ونجحت القوات فى السيطرة على النيران دون سقوط مصابين أو متوفين.

وتبين من خلال التحريات المبدئية لموقع اندلاع النيران في عدد من أشجار النخيل بالقرية، أن السبب وراء اشتعال النيران ارتفاع درجة الحرارة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اندلاع حريق فى عدد من أشجار النخيل بمدينة أرمنت غرب الأقصر (1)

اندلاع حريق فى عدد من أشجار النخيل بمدينة أرمنت غرب الأقصر (2)

اندلاع حريق فى عدد من أشجار النخيل بمدينة أرمنت غرب الأقصر (3)


>- بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار النخيل بالقرب من محطة سكك حديد الأقصر

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