أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تقرر حبس المتهمين بقتل عريس عين شمس لسرقة هاتفه 4 أيام

Google+ Print
النيابة تقرر حبس المتهمين بقتل عريس عين شمس لسرقة هاتفه 4 أيام النيابة تقرر حبس المتهمين بقتل عريس عين شمس لسرقة هاتفه 4 أيام
قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل شاب قبل زفافه بشهر فى منطقة عين شمس.

وواجهت النيابة المتهمين بتهمتى القتل العمد، وحيازة سلاح نارى، والسرقة بالإكراه، فى حين أنكر المتهمان فى التحقيقات ارتكابهما للواقعة، بينما أكدت خطيبة المجنى عليه أنه كان يقوم بتوصيلها بعد شراء مستلزمات زفافهما الذى كان مقررا بعد شهر رمضان.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء سير المجنى عليه برفقة خطيبته لشراء مستلزمات الفرح، المقرر إقامته أول أيام عيد الفطر، وأثناء سيرهما كان المجنى عليه يعبث فى هاتفه المحمول، فخطفه منه شخصان كانا يستقلان دراجة نارية وفرا هاربين، أسرع المجنى عليه نحو المتهمين لملاحقتهما وضبطهما، وعندما شعر المتهمان بمحاولة المجنى عليه الإمساك بهما واقترابه منهما، أخرج أحدهما سلاحا ناريا وأطلق النار على المجنى عليه الذى سقط جثة هامدة، وسط صرخات خطيبته التى أصيبت بالانهيار وفر المتهمان هاربين.


>"دماء على بدلة فرح".. اليوم السابع فى منزل "عريس السماء" ضحية عصابة الموبايلات بعين شمس.. والده: قتلوه عشان موبايل وياريتهم خدوا أضعاف تمنه وسابوه..والدته تحتضن بدلة زفافه: هيرجع.. وخطيبته تفقد النطق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365