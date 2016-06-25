النيابة تقرر حبس المتهمين بقتل عريس عين شمس لسرقة هاتفه 4 أيام

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل شاب قبل زفافه بشهر فى منطقة عين شمس.

وواجهت النيابة المتهمين بتهمتى القتل العمد، وحيازة سلاح نارى، والسرقة بالإكراه، فى حين أنكر المتهمان فى التحقيقات ارتكابهما للواقعة، بينما أكدت خطيبة المجنى عليه أنه كان يقوم بتوصيلها بعد شراء مستلزمات زفافهما الذى كان مقررا بعد شهر رمضان.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء سير المجنى عليه برفقة خطيبته لشراء مستلزمات الفرح، المقرر إقامته أول أيام عيد الفطر، وأثناء سيرهما كان المجنى عليه يعبث فى هاتفه المحمول، فخطفه منه شخصان كانا يستقلان دراجة نارية وفرا هاربين، أسرع المجنى عليه نحو المتهمين لملاحقتهما وضبطهما، وعندما شعر المتهمان بمحاولة المجنى عليه الإمساك بهما واقترابه منهما، أخرج أحدهما سلاحا ناريا وأطلق النار على المجنى عليه الذى سقط جثة هامدة، وسط صرخات خطيبته التى أصيبت بالانهيار وفر المتهمان هاربين.

"دماء على بدلة فرح".. اليوم السابع فى منزل "عريس السماء" ضحية عصابة الموبايلات بعين شمس.. والده: قتلوه عشان موبايل وياريتهم خدوا أضعاف تمنه وسابوه..والدته تحتضن بدلة زفافه: هيرجع.. وخطيبته تفقد النطق