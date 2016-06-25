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ضبط 3 هاربين من السجن 29 عاما ومطلوبين على ذمة قضايا فى بنى سويف

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ضبط 3 هاربين من السجن 29 عاما ومطلوبين على ذمة قضايا فى بنى سويف ضبط 3 هاربين من السجن 29 عاما ومطلوبين على ذمة قضايا فى بنى سويف
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، بإشراف اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، ورئاسة العميد خلف حسين مدير البحث الجنائية، من ضبط 3 هاربين من السجن 29 عاماً، ومطلوبين على ذمة قضايا سرقة وعاهة مستديمة.

وضبطت القوة "خالد.ف.م" 23 سنة عاطل مقيم الرحبة - بندر بنى سويف، المحكوم عليه فى جناية مخدرات بالسجن المؤبد، و"هاجر.ص.ش" 24 سنة ربة منزل مقيمة مساكن الجمعية - بنى سويف الجديدة، المحكوم عليه فى جناية مخدرات بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

كما تم ضبط "عوض.ع.ح" 35 سنة فران، مقيم أبو صير الملق - مركز الواسطى، المحكوم عليه فى جناية سرقة بالسجن المؤبد.. وجناية "سلاح" بالسجن لمدة سنة، و"محمود.ر.ا" 25 سنة عاطل مقيم الرحبة - بندر بنى سويف، المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة بالإكراه، وضبط "عبد الوهاب.ش.م" 38 سنة عامل مقيم نزلة سعيد - مركز سمسطا، المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سلاح وعاهة.


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