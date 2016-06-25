عين على الشاشة:من هو الفنان صاحب أجمل تتر غنائي درامي في رمضان 2016؟

في كل عام تدخل التترات الغنائية الدرامية سباق وماراثون رمضان فينجح بعضها ويفشل البعض الآخر،وهذا العام شهد تميزاً نوعياً في تجارب نجوم الغناء العرب أثرت أعمالهم ومنحتها عمقاً خاصاً حصد إعجاب الجمهور العربي. "سيدتي نت" رصد لكم أبرز التترات الغنائية الناجحة لتختاروا أجملها وأفضلها بأنفسكم:

راشد الماجد حاضر في (الدمعة الحمراء) وغائب غنائياً

أثار غياب نجم الغناء السعودي راشد الماجد عن الحفلات والمهرجانات الغنائية منذ فترة طويلة بإرادته، علامة استفهام كبيرة لكنه ظل وفياً لمجموعة قنوات mbc ولا يستطيع أن يرفض لها طلباً بغناء تترات أهم إنتاجاتها الدرامية إن أعجبه النص والعمل، وقد تميز هذا العام بأدائه الجميل الرومانسي المميز لتتر المسلسل البدوي السعودي الأردني المشترك (الدمعة الحمراء) أول بطولات الإعلامية اللامعة علا فارس مع نخبة نجوم الخليج والأردن،وقد هيمن أداء راشد الماجد الدافىء الحساس للتتر على مشاعر المشاهدين،وعبّر عن قصة حب وافي (تركي اليوسف) وشيما (علا فارس) وأجواء البادية الأصيلة بصدق عذب لامس قلوب متابعي (الدمعة الحمراء).



إليسا تتفوق رومانسياً على نجوم الأعمال الرومانسية في (ياريت)

اختيار إليسا الشهيرة باللون الرومانسي الهادىء الذي يخاطب الروح والأحاسيس ببلاغة، اختيار فيه الكثير من التحدي. فحين يتم اختيارها لتكون عنصراً هاماً لجذب اهتمام المشاهدين إلى العمل الدرامي لا يخطر ببال القائمين على هذا العمل أن على الممثلين موائمة أداء ومعنى التتر بالدفء والأحاسيس والكلمات،لأن التتر الغنائي يعد مقدمة وعنوان العمل الواعد بقدر كبير من الرومانسية الخالصة بعيداً عن العلاقات السريعة والعابرة. وغناء إليسا تتر المسلسل الرومانسي (يا ريت) كان عنصراً جاذباً للعمل ونقلت المشاهد والمستمع إلى أجواء رومانسية خاصة بمقاطعها الغنائية القائلة: يا زماني آه شو بعمل باللي جواتي – آسرني وحابس أنفاسي- شو صعبي أنسى حبيبي،والأصعب كمل حياتي.

لكن نص (ياريت) الدرامي البارد إنسانياً كأنه معرّب عن نص أجنبي سطحي، خذل إليسا التي كان تترها وأداؤها الدافىء الساحر إلى جانب الإنتاج السخي للمنتج اللبناني جمال سنان أحد أهم نقاط القوة في مسلسل (ياريت).

إليسا تحرص دائماً على أن لا تخذل جمهورها وتستمر بغناء تترات المسلسلات الدرامية والرومانسية الهامة خاصةً وأن أغنيتها (ياريت) قاربت بنجاحها وجمالها ورومانسيتها أغنيتها (لو) التي سجلت كتتر لمسلسل (لو) الذي حقق نجاحاً مميزاً.



لطيفة في (كلمة سر) تنافس بقوة نجوم التترات الغنائية

لطيفة رغم ندرة حفلاتها في مصر والعالم العربي مازالت فنانة كبيرة صاحبة إسم ونجومية. لهذا وجدت الفرصة مناسبة لتحقيق رغبتها بالتمثيل في الدراما التلفزيونية في مسلسل (كلمة سر) مع النجم المصري هشام سليم، إلا أن العمل رغم عدم تحقيقه نسبة مشاهدة عربية كبيرة مثل (أفراح القبة) ومسلسلات أخرى إلا أن عدداً كبيراً من المستمعين أحبوا جداً أداء لطيفة لتتر مسلسلها الذي نجحت فيه بعبور قلوب متابعيها.



عبادي جوهر في (ساق البامبو) يهدي جمهوره دفئاً وشجناً غير عادي

عبادي الجوهر اختيار أكثر من موفق لأداء تتر المسلسل الإجتماعي الكويتي الجريء (ساق البامبو) المأخوذ عن رواية بالإسم نفسه للأديب الكويتي سعود السنعوسي فقد أهدى جمهوره عبر هذا التتر قدراً كبيراً من الدفء والشجن غير العادي،وعبّر بصدق فائق العذوبة عن مأساة وأحزان وأحاسيس البشر.



حسين الجسمي فارس الأغنية الوطنية في (خيانة وطن)

برز نجم الغناء الإماراتي حسين الجسمي في الفترة الأخيرة بجديته كمواطن عربي مخلص لأمته ووطنه فكرس إحساسه وصوته لجمع أبناء الوطن العربي وأبناء مصر وأبناء بلده الإمارات تحت راية واحدة، هدفها التعبير عن أن الوطن حق للجميع شرط أن يصونوه بحياتهم وبوحدتهم. وإحساس وأداء حسين الجسمي الأكثر من رائع لتتر المسلسل الإجتماعي الوطني الجريء (خيانة وطن) بطولة: هيفاء حسين وزوجها حبيب غلوم الذي يطرح قضية خيانة الوطن في دراما جريئة جادة هي الأولى من نوعها والمستوحاة من عمل أدبي- تعد جرأة محسوبة لصالح حسين الجسمي،وبأدائه الذكي والحساس لأغنية تعبّر عن أحداث العمل، أثبت أنه الوحيد الأنسب لغناء تترات هذا النوع من الأعمال. وغناؤه أي تتر درامي بشرة خير مسبقة لنجاحه الفني والجماهيري.



ملحم زين أقوى عنصر فني في (جريمة شغف)

ملحم زين بصوته المميز بخامة جبلية دافئة وقوية غنية بالشجن والإحساس في آن، كان العنصر الفني الأقوى بأدائه لتتر المسلسل السوري اللبناني المصري المشترك (جريمة شغف) وسط عناصر فنية ضعيفة كشفت ضعف إدارة المخرج للممثلين. فقدموا أداءً بارداً خالياً من الدفء الإنساني والحياة،وبعضهم كان أداؤه شبه محنط لا طعم له ولا لون، فلم يشد انتباه المشاهدين ولا حرك أحاسيسهم في أي من حلقاته، وبالطبع عنصر واحد أو اثنين غير كاف لنجاح أي عمل درامي افتقد نجومه فيما بينهم لغة التفاهم الأدائية، وانعدمت الكيمياء الفنية الهارمونية في معظمهم، وقد ظلمت معهم النجمة الصغيرة الواعدة جميلة عوض فيه بعد توقعنا استمرارها بالتطور من خلال إختيارها أدواراً صعبة كدورها الجريء الساحر في (تحت السيطرة) مع نيللي كريم في رمضان 2015 الفائت.



أحمد سعد صاحب صوت شعبي مميز في (يونس ولد فضة)

يتمتع المطرب المصري الشعبي أحمد سعد بسطوة كاريزما صوتية حساسة في التترات الغنائية الشعبية التي يسجلها بصوته ،وقد نجح أداؤه الشعبي المميز الصادق المعبر عن أحداث المسلسل الإجتماعي الصعيدي الطابع (يونس ولد فضة) للنجم المصري عمرو سعد في جذب عدد كبير من المشاهدين إليه لعرضه في قناة mbc.



ريهام عبد الحكيم مستمرة في التألق بتتر (هي ودافنشي)

ريهام عبد الحكيم فنانة موهوبة ومبدعة صوتاً وإحساساً وموسيقى منذ بزغت موهبتها الفذة الساحرة في مسلسل السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم) تعد تميمة حظ ساحرة وعذبة الصوت والإحساس لأي عمل درامي تغني مقدمته الغنائية،وكان صناع مسلسل (هي ودافنشي) للفنان المبدع خالد الصاوي والفنانة ليلى علوي أذكياء باختيارها هي بالذات لتعبر عن محاور العمل الإنسانية والرومانسية الجميلة.



مروان خوري حاضر بقوة في تتر مسلسل (مش أنا) اللبناني

ويحضر المغني والملحن اللبناني الرومانسي مروان خوري بقوة في رمضان 2016 بتتر مسلسل (مش أنا) الغنائي بطولة: كارين رزق الله وبديع أبو شقرا، بأقصى طاقته الصوتية، وبمعزوفة موسيقية مليئة بالأداء التعبيري الدافىء. ويشعر المستمعون بأن تتره هذا العام لا يقل جمالاً وتعبيراً عن تتراته السابقة.



بوسي صاحبة أداء شعبي لافت في (الخانكة)

بوسي أثبتت أنها صاحبة أداء شعبي لافت ودافىء من خلال غنائها الحساس الجميل لتتر المسلسل الإجتماعي الجريء (الخانكة) بطولة: غادة عبد الرازق وماجد المصري وفتحي عبد الوهاب،وأجمل ما في التتر الإنسجام الفني ما بين إحساسها وأدائها وبين الجمل الموسيقية الحيوية حيث لا مجال فيهما لخلل في الأداء أو في الموسيقى فعبرت بوسي بصدق عن روح العمل وبطلته المظلومة الوحيدة في ظلمة مصح الأمراض النفسية الذي يطلق عليه إسم (الخانكة) .

وبوسي اليوم تعد واحدة من أبرز مغنيات التتر الناجحات في مصر المطلوبات في الدراما المصرية بشدة.

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