تعرفوا إلى الأطباق المفضلة لأشهر نجوم تركيا

ما هي أطباق الطعام المفضلة لدى أوسم وأشهر نجوم تركيا التي تمدهم بالطاقة والحيوية والجسد الرياضي الرشيق والإطلالة الجذابة الآسرة على الشاشة؟ «سيدتي التركية» رصدت لكم أطباقهم المفضلة في التقرير التالي:

خالد آرغنش: اللحم والأرز في بادية قطر

بسعادة، أكد خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان الذي يفضل الأكلات الصحية النباتية أكثر من اللحوم أنه حين لبّى دعوة للسفر إلى دولة قطر قوبل بحفاوة دافئة، وأُكرم باستضافته في رحلة سفاري بسيارة جيب 4x4، وشاهد غروب الشمس مع مضيفيه البدو العرب، واستمتع بوقته معهم، وتناول في وجبة العشاء بالصحراء أكلة اللحم بالأرز البدوية اللذيذة التي تطهى على النار بطريقة خاصة، وأعجبته جداً. وكانت أشهى أكلة تناولها في رحلته الصحراوية النادرة التي لا تنسى. كما يحب ورق العنب الذي تعدّه زوجته بيرغوزار كوريل بمهارة مميزة، والأسماك المشوية.

سيركان تشاي أوغلو: السلمون المشوي

الممثل الشاب سيركان تشاي أوغلو الشهير بإياد بطل «موسم الكرز» صاحب لقب الممثل المثير المتواضع في تركيا يحب الأكلات اللذيذة جداً فيقول: «لا يمكن أن أنسى أبداً طبق سمك السلمون المشوي بالفرن مع السلطة التركية الخضراء وشوربة العدس التركية التقليدية البارعة والدتي في إعدادها، وأحب تناولها في المناسبات الخاصة العزيزة على قلبي، وأحرص على تناولها في اسطنبول، لكنني عندما أزور والدتي في ألمانيا أطلب منها هذه الأكلات بالاسم في أيامي الأولى هناك».

ويتابع قائلاً: «أخذت عن والدتي حب الأكل البيتي الصحي والنظيف. لهذا، لا أفضل كثيراً تناول وجبات الطعام في الخارج إلا إذا اضطررت لذلك، وأستمتع كثيراً بطهي وإعداد وجبة العشاء لأصدقائي في منزلي لعدم ميلي للسهر في الخارج، ويحبون من يدي الأكلات الهندية الغنية بالبهارات الحارة التي تميز كافة أطباقي، وأجيد أيضاً صنع الأكلات الصينية خاصة: السوشي لكني غير خبير بالمطبخ التركي للأسف».

إكين كوتش: ثمار البحر المحشوة

الممثل الشاب إكين كوتش الشهير بالسلطان أحمد الأول، بطل الموسم الأول من المسلسل التاريخي الشهير «السلطانة كوسيم»، الذي اشتهر عالمياً مؤخراً فأصبح في أسابيع قليلة موضع اهتمام الفتيات، خاصةً بعد أن ألهب مشاعر المشاهدين بغزله الدافىء للسلطانة كوسيم التي تكبره بـ 8 سنوات قال: «الأكلات البحرية هي المفضلة عندي وبالذات: طبق الروبيان المشوي ـ الجمبري، وثمار البحر المحشوة المتبلة ببهارات السمك الحارة التي لا غنى لي عنها في حياتي حتى في رحلاتي لدول أوروبا للراحة والاستجمام».

محمد جونسور: السباغيتي

كان الممثل التركي محمد جونسور الشهير بالأمير مصطفى بطل «حريم السلطان» يحب المطبخ التركي في طفولته وشبابه، إلا أن عاداته الغذائية تغيرت بعد زواجه من امرأة إيطالية وإقامته في إيطاليا لسنوات عديدة فقال: «أنا أحب وأجيد إعداد الكثير من الأكلات الإيطالية اللذيذة خاصة: السباغيتي، والمعكرونة بالطريقة الإيطالية الأصلية، كما أحب تناول الشوربات التركية التي تبرع فيها والدتي على وجه الخصوص».

كيفانش تاتليتوغ: كافة أنواع الشوربة التركية

ذوق الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند بطل «العشق الممنوع» و«ليث ونورا» تقليدي جداً كأي رجل تركي فقال: «أهتم جداً بالغذاء الصحي، ويعود الفضل في ذلك لوالدتي التي عودتنا عليه في منزل العائلة أنا وأشقائي، وأحب جداً كافة أنواع الشوربة التركية التي تعدها أمي بأسلوبها، إذ تضيف إليها لمساتها الخاصة فتصبح أشهى، ومدمن كثيراً على شوربة الخضراوات التي تمد جسدي بفيتامينات طبيعية إلى جانب ممارستي الرياضة أسبوعياً».

شاتاي أولوسوي: مسقعة الباذنجان

يحب الممثل شاتاي أولوسوي الشهير بأمير بطل «فريحة» و«مد جزر» المطبخ التركي التقليدي الأصيل الغني بالأكلات الدسمة الشهية الشبيهة بالأكلات الشرقية إلى حد كبير، خاصةً المطبوخة بالخضراوات مثل مسقعة الباذنجان التركية باللحم المفروم. واعترف قائلاً: «أنا ضعيف جداً أمام أكلة مسقعة الباذنجان التركية باللحم المفروم، وأحب جداً كباب اسكندر».

مراد يلدريم: الكبة والمهلبية بالفرن

يعترف الممثل التركي مراد يلدريم الشهير بأمير في «عاصي» وبكارتال في «ملكة الليل» والذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط الناس جراء وسامته وجاذبيته وتهذيبه بأنه يهوى الحلويات كثيراً فيقول: «أنا مغرم منذ طفولتي بطبق المهلبية بالفرن الذي تعده أمي، ،فكنت لا أنتظر انتهاء والدتي من طبخه، فأتعجل تناوله، وأغرف منه وهو مازال على النار بصحني قبل صبه وإدخاله الفرن بأوان حرارية» كما يحب طبق الكبة.

كريم بورسين: السمك المشوي

يفضل الممثل الصاعد بقوة كريم بورسين الشهير بكرم بطل «ما وراء الشمس» المطبخ التركي التقليدي، لا سيما أكلة إسكندر كباب مع الفلفل الحار التي تشاركه حبيبته ساريناي ساريكايا عشقه لها، بالإضافة للسمك المشوي والسلطة الطازجة بزيت الزيتون.

ويتميز كريم بورسين بجسده الجميل وقوامه الرشيق ووزنه الخفيف، ويعود الفضل بذلك إلى ممارسة كريم الرياضة بانتظام بمعدل 4 أيام في الأسبوع، ومقاومته للوجبات السريعة، وتناوله الدائم لأكلات تركية صحية مكونة من خضراوات طازجة.

بوراك أوزجيفيت: المطبخ التركي

أما الممثل بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك بطل الموسمين الثاني والثالث من «حريم السلطان» ورغم حبه للكباب مثل جده وأبيه اللذين اشتهرا بالكباب اللذين يعدانه لزبائنهما في مطاعمهما الخاصة فقال: «أحب المطبخ التركي، وأعشق جداً الكباب التركي المشوي والمتبل بالبهارات الحارة، لكني أيضاً أحب أكل ثمار البحر المحشوة، وحلوياتي المفضلة: البقلاوة والكنافة التركية».

كينان أميرزالي أوغلو: ثمار البحر المحشوة

النجم التركي الأشهر كينان أميرزالي أوغلو المعروف عربياً باسم إيزيل أحدث عريس في الوسط الفني التركي يحب المأكولات البحرية، إذ يفضّل في إجازاته البحرية في تركيا مع عائلته وأصدقائه في بودروم أن يتناول الأسماك المشوية الطازجة وثمار البحر المحشوة مع سلطة خضراوات طازجة.

جانسيل ألتشين: طاووق الدجاج المشوي

أكد الممثل الوسيم جانسيل ألتشين الشهير بمراد بطل «بائعة الورد» أنه العاشق الأول للطعام الصحي بأي دولة في العالم فقال: «أنا لا أتناول الخبز مطلقاً في وجبات الغداء والعشاء أو في رمضان، وأكتفي بتناول الخبز في وجبة الإفطار الصباحية فقط، وفي النهار أحب تناول سلطة الخضراوات الطازجة مع اللحوم المشوية، وأنا محظوظ بزوجتي بينار البارعة بإعداد الأكلات التركية والأوروبية الشهيرة، وبهرتني لأول مرة بإعدادها طبق معكرونة المحار المحشوة وطاووق الدجاج مع البازيلاء. أما أنا فلست خبير مطبخ مثلها، ولا أجيد سوى إعداد سلطة الأفوكادو بالجبنة». وأنا خائف من زيادة وزني لأن زوجتي بينار أيضاً بارعة في إعداد الحلويات الشهية كثيراً».

مراد بوز: السمك المقلي والمشوي

يعبر محبوب تركيا المغني والممثل السينمائي مراد بوز عن ذائقته الخاصة بالطعام فيقول: «أهوى كافة أطباق السمك المشوي والمقلي، ولها الأولوية في حياتي على أنواع المأكولات الأخرى».

تاركان: المعكرونة بالصلصة الإيطالية

مغني البوب الوسيم وأحدث عريس في الوسط الغنائي التركي تاركان يقول: «أهوى كافة أطباق المعكرونة اللذيذة بالصلصة الإيطالية، ولا أستطيع مقاومتها في أي بلد أزوره. وأنا عادةً أحب تناول المأكولات الصحية الطازجة والعصائر الطبيعية والمشاوي؛ حرصاً مني على لياقتي البدنية على المسرح وعلى صحتي الخاصة. ولا أتناول سوى وجبات خفيفة وسلطات قبل صعودي على المسرح بساعات قليلة لتمدني بطاقة قوية».

باريش كيليتش: الأكلات البحرية

اعترف الممثل التركي الوسيم باريش كيليتش بطل «حرب الورود» والشهير بالكابتن في «فريحة» بأنه، ومنذ طفولته، يعشق الأكلات البحرية والأسماك بكافة أنواعها وأشكالها، ويستمتع جداً بتناولها في مطعم مطل على البحر.

بورا غولسوي: الكنافة ومعجنات البطاطا

اعترف الممثل الوسيم بورا غولسوي الشهير بمؤيد بطل «الحرب مجدداً» بأنه يشتاق لحنان والدته وطعامها الطيب لإقامته بعيداً عنها في اسطنبول، وهي في أنقرة، وهو حريص دائماً على زيارتها في كل فرصة متاحة أمامه. وتابع قائلاً: «أستمتع دائماً بتناول الكنافة التركية التقليدية ومعجنات البطاطا التي تعدها لي أمي بمحبة وحنان، ما يمنح أكلاتها نكهة أمومة لا أجده بالطبع في أي أطباق آخرى. أما خلال العمل الفني وكواليس التصوير فأضطر أحياناً إلى تناول الهمبرغر بالجبن الذي أحبه».

باريش أردوتش: العصائر والشوربات

عبّر الممثل التركي باريش أردوتش الشهير بعمر بطل «حب للإيجار» الذي صعد بأول بطولة له إلى قمة النجومية والشهرة أنه يحب إعداد طعامه بنفسه، ويجيد إعداد ألذ العصائر والشوربات الصحية التي تناسبه كشاب رياضي يعتني جيداً بنظامه الغذائي إلى جانب ممارسته ألعاب القوى والسباحة والمشي السريع والملاكمة.

كوتسي: شوربة البطاطا التركية

أما الممثل والمغني التركي أحمد كوتسي الشهير ببلال في «شارع السلام» فيعشق منذ طفولته تناول شوربة البطاطا الشهية التي تعدها والدته بطريقتها الخاصة، ويواظب على تناولها دائماً في منزله أو في المطاعم التركية التقليدية إلى جانب أكلة إسكندر كباب بالتوابل الحارة.

أوزجان دنيز: الشوربات والسمك المشوي

الممثل والمغني التركي أوزجان دنيز الشهير بعمران في «لعبة القدر» بسيط جداً في حياته الخاصة وغير متطلب رغم ثرائه، فيحرص في شهر رمضان المبارك على الاعتدال في الطعام، واحترام شهر رمضان وعباداته، وحث عبر حساباته الشخصية في «السوشيال ميديا» الصائم المسلم بأن يتخلى عن عاداته السيئة كالعصبية والإسراف بالتقرب من الله عبر العبادة والصيام بلا عصبية، وبلا إسراف في الطعام حتى لو كان غنياً. ويحب أوزجان دنيز في شهر رمضان المبارك وباقي أشهر العام تناول المأكولات التركية الشهية خاصة الشوربات والسمك المشوي على البحر في زاوية خاصة به منعزلة عن الناس، ويفضل السميط التركي مع كوب شاي في الصباح. .