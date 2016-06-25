المئات يتظاهرون في لندن واسكتلندا احتجاجا على السياسة المعادية للهجرة

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن وكبرى المدن الاسكتلندية صباح اليوم السبت احتجاحا على الشعارات المعارضة للهجرة التي يرددها دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتجمع أكثر من 500 شخص في العاصمة البريطانية لندن أمام مقار اصدار صحف “ذي صن”، و”ذي تايمز” للاحتجاج على الشعارات والسياسات المضادة للهجرة، بينما تجمع عشرات آخرين أمام داوننج ستريت مقر رئاسة الوزراء.

كما تجمع المئات في مدن جلاسجو وأدنبرة دعما للمهاجرين، واحتجاجا على ما وصفوه “بالنغمة العنصرية” خلال حملة الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بعد أن صوتت البلاد لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء يوم الخميس، على الرغم من نتيجة التصويت في اسكتلندا كانت لصالح البقاء بنسبة 62% مقابل 38% للخروج، وهي النتيجة التي قد تفتح الباب مرة أخرى أمام استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا.

ودعمت صحيفة “ذي صن” حملة الخروج، بينما دعمت صحيفة “ذي تايمز” البقاء، على خلاف مع شقيقتها الصغرى “صي صنداي تايمز”.

وحمل المتظاهرون في شرق لندن لافتات كتب عليها “نحب الاتحاد الأوروبي”، و”حاربوا العنصرية والخوف من الاسلام”، و”افتحوا الحدود”.