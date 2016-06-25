مجموعة المدونيين الإيطاليين تغادر إلى شرم الشيخ بعد زيارة القاهرة

غادر من مطار القاهرة الدولي الى شرم الشيخ مجموعة المدونيين الايطاليين بعد زياره لمعالم القاهرة لمدة يومين شملت اهرامات الجيزة وحضروا عرض الصوت والضوء باللغة الإيطالية ومنطقة سقارة والمتحف المصرى وبرج القاهرة.

صرحت مصادر بهيئة تنشيط السياحة بالمطار ان المجموعة الإيطالية ابدت إعجابها بالزيارة، وخاصة بالحضارة المصرية العريقة التى تماثل الحضارة الإيطالية ، واضافت المصادر انهم قاموا بألتقاط مجموعة من الصور ووضعوها على المدونات الخاصه بهم ، وفى الصحف والمجلات الإيطالية تحت عنوان مصر بلد آمنه ومستقرة.

وقامت نسرين عثمانلي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار بالاشراف عبي انهاء اجراءات سفرهم الي شرم الشيخ لاستكمال برنامج الزيارة.