مصرع 5 وإصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى ببنى سويف

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق سنور جنوب بوابة مدينة بنى سويف.

تلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف إخطارًا من مستشفى بنى سويف العام، بوصول 5 حالات وفاة، وهى "أحمد شعبان محمود"- 25 سنة، و"كمال رجب أبو الليل"- 30 سنة، و"فادى رضا بطرس"- 20 سنة، و"أحمد سيد رشدى"- 22 سنة، و"جمال قاعود عبدالله"- 35 سنة، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى 9 حالات إصابة بينهم قائد السيارة، وحالتهم ما بين كسور وكدمات وجروح، وتلقوا العلاج داخل المستشفى.

ودلت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة أدت إلى عدم تحكم قائد السيارة فى عجلة القيادة فانقلبت السيارة وحدثت الوفيات والإصابات السابقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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