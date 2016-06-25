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أمن شمال سيناء يضبط 48 هاربا من أحكام و5 قضايا تموينية و122 مخالفة مرورية

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أمن شمال سيناء يضبط 48 هاربا من أحكام و5 قضايا تموينية و122 مخالفة مرورية أمن شمال سيناء يضبط 48 هاربا من أحكام و5 قضايا تموينية و122 مخالفة مرورية
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها، اليوم السبت، عن ضبط 48 محكوما عليهم، و5 قضايا تموينية، وأكدت أن ضباط قسم المرافق تمكنوا من ضبط 39 مخالفة متنوعة.

كما جاء فى البيان، أنه فى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، فقد أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 122 مخالفة متنوعة.


>- سقوط 48 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

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