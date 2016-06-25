ديالا: أتواجد في نادي لا يقل أهمية عن برشلونة وبايرن ميونيخ.. وبوجبا باقي في يوفنتوس

(إفي): أكد الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس أن فريقه الإيطالي على نفس مستوى ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ، وأبدى سعادته بآخر صفقتين أبرمهما النادي مع البرازيلي داني ألفيش والبوسني ميراليم بيانيتش.

وصرح ديبالا في مقابلة نشرتها صحيفة (جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية اليوم بأن "يوفنتوس فريق كبير، مثل ريال مدريد أو برشلونة أو البايرن. منذ عامين اقتربنا من الفوز بدوري أبطال أوروبا في النهائي (خسره أمام برشلونة 1-3) وفي الموسم الأخير أقصانا البايرن في آخر 30 ثانية من النهائي".

وأشاد اللاعب الأرجنتيني (22 عاما) بصفقتي التعاقد الأخيرتين لنادي السيدة العجوز، مؤكدا أن ألفيش يتمتع بمستوى فني عالي، وسيعزز دفاع وهجوم الفريق.

وأشار إلى أن التعاقد مع بيانيتش "فاجئه"، مؤكدا أن اللاعب سيقدم أيضا مساهمة كبيرة للفريق الإيطالي بفضل مهارته في تنفيذ الكرات الثابتة.

وعن مستقبل زميله الفرنسي بول بوجبا، قال ديبالا إنه "سيبقى بالتأكيد" في الفريق، مضيفا: "لقد تحدثت معه وأعتقد أنه سيبقى معنا. لم نتحدث في كرة القدم ولكن هذا ما أشعر به".