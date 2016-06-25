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خليفة جايتان ودي ماريا يصل لشبونة للتوقيع مع بنفيكا

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خليفة جايتان ودي ماريا يصل لشبونة للتوقيع مع بنفيكا خليفة جايتان ودي ماريا يصل لشبونة للتوقيع مع بنفيكا

(إفي): وصل الجناح الأرجنتيني فرانكو سيرفي إلى لشبونة للانضمام إلى ناديه الجديد بنفيكا، حيث سيسعى لتكرار الإنجازات التي حققها مواطناه نيكو جايتان وأنخل دي ماريا.

وأكد اللاعب في تصريحات بثتها اليوم قنوات رسمية للنادي: "إنني أشبههما إلى حد ما، وأود أن أبدو جيدا في الهجوم، وأقوم بتغييرات في السرعة، وأساعد، وأقدم أفضل ما لدي".

وسيعيش سيرفي (22 عاما) في البرتغال أول تجربة احتراف له بالخارج، قادما من روساريو سنترال الأرجنتيني الذي خاض معه الموسم الماضي 22 مباراة، كأساسي في أغلبها، وسجل هدفين.

وكانت صفقة انتقاله إلى بنفكيا قد أبرمت وأعلن عنها منذ منتصف سبتمبر 2015 ، وبلغت قيمتها نحو 4.6 ملايين يورو، وفقا لمعلومات نشرتها الصحافة البرتغالية.

وقال اللاعب الأرجنتيني: "حين وأتتني فرصة المجيء إلى بنفكيا اتخذت قرارا شخصيا جدا لأنني كنت أعرف اللاعبين والنادي، وراق لي كل ما رأيت. وأيضا كانت هناك حالة دي ماريا، الذي بدأ مسيرته في النادي الذي جئت منه، وهو ما ساعده أيضا".

وأكد الجناح الشاب أنه يتطلع لافتتاح مشاركته مع بنفكيا كأساسي ولانطلاق مرحلة الاستعداد للموسم الجديد، التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من يونيو الجاري.

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