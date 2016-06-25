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3 إرشادات صحية لمرضى البهاق

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3 إرشادات صحية لمرضى البهاق 3 إرشادات صحية لمرضى البهاق
يقدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الإرشادات الصحية لمرضى البهاق وتتضمن الآتى:

1- يجب على مرضى البهاق ممارسة التمارين الرياضية والمشاركة فى جميع الأنشطة الرياضية فى الأماكن المغلقة والهواء الطلق، وتكون ممارسة الرياضة بمتوسط معتدل ومفيد.
>2- كل ما يقال أن تأثير الأطعمة مثل الأسماك والألبان وغيرها أنها سببا فى الإصابة بالبهاق فهذا يعد خرافة، وقد وجدت دراسات مختلفة أنه ليس هناك سبب بين هذه الأطعمة والإصابة بالبهاق.
>3- فى السنوات الخمس الأخيرة، تم التركيز على الأبحاث للعثور على طرق جديدة فى العلاج للبهاق، وكانت النتائج مشجعة للغاية مع تطور استراتيجيات جديدة لعلاج هذا الاضطراب الجلدى المزمن، مضيفا أن ظهور جزئيات جديدة أحدثت ثورة فى الطريقة العلاجية بأكملها ولا يقتصر التغيير على العلاج الدوائى الجلدى، لكن ظهور أشعة الليزر والجزيئات الجديدة تزيد من خيارات العلاج لهذا المرض.

ووفقا للتقرير أن البهاق هى واحدة من الاضطرابات الجلدية المزمنة، ويظهر على شكل بقع بيضاء، ويكون ذلك نتيجة لانعدام كامل للخلايا المنتجة لصبغة الجلد، كما أنه ليس مرضا معديا.


>- احذرى.. كريمات التفتيح قد تسبب البهاق وسرطان الجلد
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