أخبار العراق..القوات العراقية تحرر حى "المعلمين" شمالى الفلوجة بالأنبار

تمكنت القوات العراقية المشتركة السبت، من السيطرة على حى "المعلمين" المتاخم لحى الجولان، ومبنى "متوسطية الفرات" شمالى مدينة الفلوجة شرقى الأنبار.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحى الزبيدى أن قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" وفرقة التدخل السريع تمكنت اليوم من تحرير حى المعلمين بالكامل وقتلت العديد من الإرهابيين بتنظيم(داعش) ورفعت العلم العراقى.

وأشار إلى أن قيادة "عمليات بغداد" وبإسناد من فرقة التدخل السريع الأولى تمكنت من السيطرة ورفع العلم العراقى فوق مبنى "متوسطة الفرات" فى منطقة "الازركية" شمال غربى الفلوجة.

وكانت عملية "كسر الإرهاب" لتحرير الفلوجة انطلقت فجر الاثنين 23 مايو بمشاركة قوات الجيش والشرطة الاتحادية والتدخل السريع والحشد الشعبى والعشائرى وشرطة الأنبار بإسناد من المدفعية وطيران العراق والتحالف الدولى.

وتمكنت القوات العراقية فى المرحلة الأولى والثانية للعملية من تطويق مدينة الفلوجة وعزلها عن محيطها بالكامل وتحرير قضاء الكرمة شرقا والسجر شمالا والنعيمية جنوبا والبوشجل والصقلاوية غربا.. وبدأت المرحلة الثالثة من اقتحام الفلوجة بعد أسبوع من بدء العمليات بواسطة قوات "مكافحة الإرهاب" من المحورين الجنوبى والشرقى مدعومة بقوات الجيش وشرطة طوارىء الأنبار وحررت "المجمع الحكومي" بمركز المدينة فى حى نزال يوم الجمعة 16 يونيو، وبعد ذلك تم تحرير مستشفى الفلوجة العام وأحياء الشهداء والصناعى والأندلس وجبيل والرسالة والخضراء والضباط الأولى والثانية والعسكرى والجغيفى، ولاتزال معارك تدور بحى الجولان آخر معاقل داعش بالفلوجة.

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