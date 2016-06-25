البكتيريا "الجيدة" فى اللبن الزبادى والجبن تحمى النساء من سرطان الثدى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون أن البكتيريا الجيدة فى اللبن الزبادى التى تسمى "بروبيوتيك" والجبن يمكن أن تحمى النساء من سرطان الثدى.

ووجد الباحثون عبر الموقع الطبى الامريكى “Medical Xpress”، أن النساء اللاتى يتمتعن بصحة الثدى الجيدة لديهن مستويات أعلى من البكتيريا الجيدة "اللبنية" و"العقدية" فى أنسجة الثدى الخاصة بهن.

أما اللاتى لديهن سرطان الثدى، لديهن مستويات مرتفعة من البكتريا "السيئة" مثل كولاى والمكورات العنقودية التى تضر الحمض النووى للخلية.

وتشير النتائج التى توصل اليها العلماء الكنديون إلى ضرورة تشجيع النساء لشرب الزبادى أو تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية الغنية بالبروبيوتيك لحماية أنفسهن ضد سرطان الثدى.

وأضاف البروفيسور الدكتور جريجور ريد من جامعة ويسترن، أن البروبيوتيك الموجود فى الزبادى تنتج مضادات الأكسدة التى تحييد أنواع الاكسجين التفاعلية، التى يمكن أن تسبب التلف فى الحمض النووى والسرطان.

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