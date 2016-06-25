مصرع فلاح وإصابة آخر بأعيرة نارية بسبب خلافات على أولوية الرى بالمنوفية

لقى فلاح مصرعه بقرية شبرا قبالة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وأصيب آخر بأعيرة نارية، بسبب خلافات الجيرة فى رى الأرض الزراعية تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى المركزى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد رأفت عبد الحليم مأمور مركز قويسنا يفيد من تلقيه إخطارا من المستشفى المركزى بقويسنا بوصول كل من عبد العظيم أ. أ 60 عاما فلاح جثة هامدة بسبب طلق نارى وتامر. أ 23 عاما مصابا بطلق نارى فى كتفه والجميع مقيمين بدائرة مركز قويسنا قرية شبرا قبالة.

على الفور، قام المقدم رأفت نصار رئيس مباحث قويسنا والنقيب مصطفى حسنين معاون والنقيب أحمد سرور معاونى مباحث قويسنا بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، العقيد حسين غنيم مفتش مباحث قويسنا وبركة السبع وتبين أن وراء الحادث شبهة جنائية وأن مرتكب الواقعة كل من محمد ا. م 50 عاما فلاح وشهرته عوكل، وأحمد. ف. م 45 عاما موظف بالمعاش، وشاهين.ا م 48 عاما موظف، وسعيد. ا م 52 عاما تم ضبط كل من المتهم الثانى إلى الرابع وجارى البحث عن الأول والسلاح المستخدم فى الحادث، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل صديقه وضبط 7 هاربين من أحكام قضائية بالمنوفية

>