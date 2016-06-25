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بدء نظر تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبوالنصر بقضية "تحالف دعم الإخوان"

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بدء نظر تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبوالنصر بقضية "تحالف دعم الإخوان" بدء نظر تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبوالنصر بقضية "تحالف دعم الإخوان"
تنظر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، اليوم السبت، تجديد حبس القياديين بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، المسماة بـ"تحالف دعم الإخوان" وذلك للمرة الرابعة فى هذه القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة استدعت القياديين للتحقيق معهما فى قضية تحالف الإخوان، لاتهامهما فيها بالدعوة لارتكاب أعمال عنف وشغب وتنظيم مظاهرات تستهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، وذلك بعد إخلاء سبيلهم فى قضية أخرى والمعروفة بـ"الجبهة السلفية" بكفالة 1000 جنيه لكل منهم.


>تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر بقضية "تحالف الإخوان" 15 يوما
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