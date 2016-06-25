سقوط عاطل بحوزته 90 لفافة بانجو خلال حملة تفتيشية فى أسوان

تمكن رجال المباحث بمركز شرطة إدفو فى أسوان، اليوم السبت، من القبض علي عاطل، بحيازته 90 لفافة بانجو وسلاح أبيض، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهم تحت تصرف النيابة المختصة.

كان ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو، عقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم "حسن.ح" 34 سنة عاطل، وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 2 كيلو جرام وسلاح أبيض سكين.

تم تحرير المحضر رقم 3740 لسنة 2016 م مخدرات إدارى مركز إدفو، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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