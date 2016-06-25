النيابة تستمع لأقوال المساجين فى قسم شرطة الرمل أول وتفرغ الكاميرات

تواصل نيابة الرمل أول، تحت إشراف المستشار محمد صلاح جابر، التحقيقات حول هروب مساجين من داخل غرفة الحجز فى قسم شرطة الرمل أول.

وانتقل فريق من نيابة الرمل، إلى مقر قسم الشرطة، وتم الاستعانة بلجنة فنية لتفريغ كاميرات المراقبة، ومشاهدتها بالإضافة إلى الاستماع لأقوال ضباط مباحث القسم والمأمور، وأفراد الشرطة.

كما استمعت النيابة إلى اقوال المساجين المحتجزين فى القسم، والذين أكدوا جميعهم، تفاجئهم بعد تسليم وجبة الإفطار، قيام المتهمين الهاربين، باستخدام مفتاح مصطنع، وفتح بوابة غرفة الحجز، حيث كان جميع أفراد القسم منشغلون بتناول وجبة الإفطار.

على صعيد آخر أوقف قطاع التفتيش والرقابة الإدارية بمديرية أمن الإسكندرية، أفراد وردية قسم شرطة الرمل أول، والتى تتمثل فى ضابط القسم والضابط المعاون، و5 من أمناء الشرطة والأفراد، عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات فى واقعة هروب مساجين من غرفة الحجز.

كما أعادت قوات أمن الإسكندرية، القبض على أحد المتهمين الهاربين من غرفة حجز قسم شرطة الرمل أول وسط الإسكندرية، وهو "السيد.م " 35 سنة، ويعمل جزار، مقيم بدائرة قسم محرم بك، والمتهم فى قضية قتل.

كما أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، حالة الاستنفار الأمنى لضبط الهاربين، وأمر اللواء نادر جنيدى، مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد شريف عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، للبحث عن المتهمين الهاربين، وإعداد الأكمنة على نطاق دائرة قسم الرمل ومحل إقامة المتهم، وجميع مداخل مدينة الإسكندرية.

يذكر أن المتهمين الهاربين، الأول يدعى "حسين ر. ع. إ."، 30 سنة، سائق، وله معلومات جنائية مسجلة، متهم فى قضية قتل، والثانى يدعى "السيد م. ا. ى.”35 سنة، جزار، ومتهم فى قضية اتجار بالمخدرات، ومحبوسان على ذمة القضايا المتهمين فيها، بقرار من النيابة العامة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما.

- هروب مسجونين من قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية