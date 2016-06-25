أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

دمياط تتزين استعدادا للاحتفال بـ30 يونيو بمسيرة حاشدة أمام مبنى المحافظة

Google+ Print
دمياط تتزين استعدادا للاحتفال بـ30 يونيو بمسيرة حاشدة أمام مبنى المحافظة دمياط تتزين استعدادا للاحتفال بـ30 يونيو بمسيرة حاشدة أمام مبنى المحافظة
قال محافظ دمياط فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن محافظة دمياط قد أنهت استعداداتها للاحتفال بذكرى 30 يونيو والتي تبدأ فعالياتها خلال يومى 29، 30 والأول من يوليو القادم.

وأضاف المحافظ أن الاحتفالات سوف تغطي جميع مراكز ومدن المحافظة ابتهاجًا بذكرى هذه المناسبة الوطنية الهامة والفارقة في تاريخ .

وتبدأ الاحتفالات فى العاشرة صباحًا يوم 29 يونيو بطابور عرض يتقدمه المحافظ من أمام مبنى المحافظة يصاحبه موسيقي الشرطة وطلاب المدارس والشباب والرياضة والثقافة والكشافة والمرشدات حتى ميدان الساعة علي كورنيش النيل.

وتشهد المناسبة إقامة سرادق بميدان الساعة للاحتفال في الساعة الحادية عشرة مساء، حيث يلقى المحافظ كلمة بهذه المناسبة ويشهد عروضًا رياضية وفنية من المواهب بالشباب والرياضة والتربية والتعليم.

هذا.. ويقام ضمن فعاليات الاحتفال مسرح مفتوح على الجمهور بمنطقة اللسان برأس البر لتقديم حفل فني كبير يضم فرقا فنية وفلكلورية لتقديم الفن التراث المعبر عن تاريخ دمياط، وكذلك الأغاني الحماسية والوطنية.


>مد باب التسجيل للراغبين فى مشروع فرش المليون وحدة بدمياط حتى 30 يوليو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر