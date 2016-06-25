دمياط تتزين استعدادا للاحتفال بـ30 يونيو بمسيرة حاشدة أمام مبنى المحافظة

قال محافظ دمياط فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن محافظة دمياط قد أنهت استعداداتها للاحتفال بذكرى 30 يونيو والتي تبدأ فعالياتها خلال يومى 29، 30 والأول من يوليو القادم.

وأضاف المحافظ أن الاحتفالات سوف تغطي جميع مراكز ومدن المحافظة ابتهاجًا بذكرى هذه المناسبة الوطنية الهامة والفارقة في تاريخ مصر.

وتبدأ الاحتفالات فى العاشرة صباحًا يوم 29 يونيو بطابور عرض يتقدمه المحافظ من أمام مبنى المحافظة يصاحبه موسيقي الشرطة وطلاب المدارس والشباب والرياضة والثقافة والكشافة والمرشدات حتى ميدان الساعة علي كورنيش النيل.

وتشهد المناسبة إقامة سرادق بميدان الساعة للاحتفال في الساعة الحادية عشرة مساء، حيث يلقى المحافظ كلمة بهذه المناسبة ويشهد عروضًا رياضية وفنية من المواهب بالشباب والرياضة والتربية والتعليم.

هذا.. ويقام ضمن فعاليات الاحتفال مسرح مفتوح على الجمهور بمنطقة اللسان برأس البر لتقديم حفل فني كبير يضم فرقا فنية وفلكلورية لتقديم الفن التراث المعبر عن تاريخ دمياط، وكذلك الأغاني الحماسية والوطنية.

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