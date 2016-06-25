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وزير الزراعة يتفقد تكريك بحيرة البرلس ويؤكد: حل مشاكل الصيد قريبا

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وزير الزراعة يتفقد تكريك بحيرة البرلس ويؤكد: حل مشاكل الصيد قريبا وزير الزراعة يتفقد تكريك بحيرة البرلس ويؤكد: حل مشاكل الصيد قريبا
يتفقد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، الأعمال الجارية في بحيرة البرلس من رفع تكريك البحيرة، يرافقه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، للصيادين أثناء الجولة بمدينة بلطيم وتفقد تكريك بحيرة البرلس، إن الحملات على بحيرة البرلس مستمرة لإزالة التعديات عليها، إضافة لمنع الصيد الجائر، مؤكدًا أننا نعمل على الحفاظ على الثروة السمكية التي يهدرها مافيا الذريعة بالبحيرة.

وقال اللواء السيد محافظ كفر الشيخ لوزير الزراعة أثناء الجولة، إن المستهدف رفعه لناتج تكريك بحيرة البرلس هو مليون و800 ألف متر مكعب رمال، وتم رفع 800 ألف ويتبقى 800 ألف متر مكعب.

وأضاف المحافظ مؤكدًا على الاستمرار في رفع كل الأتربة لتنظيف الطريق الموازى للشاطئ، مشيرًا إلى أنه يتم رفع 2000 متر مكعب يوميًا من هذه الرمال، وأنه تم تحديد سعر 2.5 جنيه لسعر المتر لأقل من 50 ألف متر مكعب، و2 جنيه سعر المتر فيما يزيد عن 50 ألف متر مكعب من ناتج التطهير ببحيرة البرلس.


>خلال زيارته لكفر الشيخ.. وزير الزراعة: نسعى للتغلب على ارتفاع تكلفة الأعلاف وحل مشاكل الصيادين

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