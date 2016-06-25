أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بوقف الإرهاب الإسرائيلى

Google+ Print
البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بوقف الإرهاب الإسرائيلى البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بوقف الإرهاب الإسرائيلى

>طالب رئيس البرلمان العربى أحمد بن محمد الجروان ، الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان الخاصة بها وكافة برلمانات ودول العالم، بالتعامل الفورى والجاد مع دعوات الإرهاب والتحريض على القتل والعنصرية التى تصدر مرارا وتكرارا من اسرائيل تجاه الشعب الفلسطينى ، والتى كان آخرها فتوى رئيس «مجلس حاخامات المستوطنات الإسرائيلى»، والتى تجيز للمستوطنين تسميم مياه الشرب المغذية للقرى والبلدات الفلسطينية فى أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وحمل الجروان فى بيان له اليوم السبت ، اسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات مثل هذه الفتاوى العنصرية والتى تحض على القتل الجماعى للبشر بناء على عرقهم ودينهم، مؤكدا ان سماح اسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) لهذه الفتاوى بل ودعمها لمثل هذه السياسات ، وما تمارسه على أرض الواقع من خلال الإعدامات اليومية وهدم المنازل وتجريف ومصادرة الأراضى والاعتقالات القسرية، وتعذيب الأطفال فى السجون ، لا يمكن وصفه وفقا للقانون الدولي، سوى بجرائم ضد الإنسانية ترقى إلى مرتبة جرائم إبادة جماعية.

واستنكر رئيس البرلمان العربى الصمت الدولى تجاه هذه الفتوى العنصرية مؤكدا انها استمرار لسياسات اسرائيل الاستيطانية التى تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسرا وبهدف اقتلاع الشعب الفلسطينى وتهجيره ، الأمر الذى يعد جريمة فى كافة القوانين والتشريعات الدولية.

كما شدد الجروان فى خطابه للمجتمع الدولي، أن كافة الادلة والوقائع والسياسات على أرض الواقع وآخرها مثل هذه الدعوات والفتاوى، توضح لنا بما لا يدع مكانا للشك هوية الجهة المسؤولة والداعمة لتأجيج الصراع العرقى و الدينى فى المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365