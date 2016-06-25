أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الجناح المصري في معرض ثقافات الدول الصديقة بالمكسيك يحصل على جائزة أفضل جناح

Google+ Print
الجناح المصري في معرض ثقافات الدول الصديقة بالمكسيك يحصل على جائزة أفضل جناح الجناح المصري في معرض ثقافات الدول الصديقة بالمكسيك يحصل على جائزة أفضل جناح

وزارة الخارجية – أرشيفية

حصل الجناح المصري المشارك بالدورة الثامنة لمعرض ثقافات الدول الصديقة، والذي أقيم في العاصمة المكسيكية مكسيكيو سيتي خلال الفترة من 12 مايو إلى 5 يونيو 2016، على جائزة أفضل جناح بالمعرض الذي شارك فيه هذا العام 94 دولة، وزاره أكثر من ثلاثة ونصف مليون زائر.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي ينظم المعرض هذه الجائزة، حيث حصل الجناح المصري على أعلى نسبة تصويت من جمهور الزائرين، كما وقع عليه اختيار أعضاء اللجنة المنظمة، والتي تضم وزراء الخارجية والثقافة والسياحة بحكومة العاصمة، كأفضل جناح مشارك بالمعرض بإجماع الأصوات، وذلك لتوافر عدة عناصر متميزة بالجناح أهمها جاذبية التصميم والمعروضات، وجودة المضمون الثقافي والمعرفي، والإدارة الفعالة للجناح، وحسن التعامل مع الجمهور، والالتزام الكامل بقواعد المعرض، فضلاً عن تخصيص الجناح بالكامل للترويج السياحي والثقافي.

وتمثل هذه الجائزة تتويجاً للجهد المشترك والتعاون المثمر بين لسفارة المصرية بالمكسيك والهيئة العامة لتنشيط السياحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا