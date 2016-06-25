الجناح المصري في معرض ثقافات الدول الصديقة بالمكسيك يحصل على جائزة أفضل جناح

حصل الجناح المصري المشارك بالدورة الثامنة لمعرض ثقافات الدول الصديقة، والذي أقيم في العاصمة المكسيكية مكسيكيو سيتي خلال الفترة من 12 مايو إلى 5 يونيو 2016، على جائزة أفضل جناح بالمعرض الذي شارك فيه هذا العام 94 دولة، وزاره أكثر من ثلاثة ونصف مليون زائر.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي ينظم المعرض هذه الجائزة، حيث حصل الجناح المصري على أعلى نسبة تصويت من جمهور الزائرين، كما وقع عليه اختيار أعضاء اللجنة المنظمة، والتي تضم وزراء الخارجية والثقافة والسياحة بحكومة العاصمة، كأفضل جناح مشارك بالمعرض بإجماع الأصوات، وذلك لتوافر عدة عناصر متميزة بالجناح أهمها جاذبية التصميم والمعروضات، وجودة المضمون الثقافي والمعرفي، والإدارة الفعالة للجناح، وحسن التعامل مع الجمهور، والالتزام الكامل بقواعد المعرض، فضلاً عن تخصيص الجناح بالكامل للترويج السياحي والثقافي.

وتمثل هذه الجائزة تتويجاً للجهد المشترك والتعاون المثمر بين لسفارة المصرية بالمكسيك والهيئة العامة لتنشيط السياحة.