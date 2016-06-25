ارتفاع عدد الموقعون على إعادة استفتاء عضوية الاتحاد الأوروبي إلى مليون شخص

تجاوز عدد الموقعين على العريضة التي تطالب بإعادة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون موقع، حيث بنى الموقعون موقفهم على مادة في القانون تقول إنه في حال كان الفارق بين الجانبين أقل من 40 في المئة، وكانت نسبة التصويت أقل من 75 في المئة، يتعين إعادة الانتخابات من جديد.

وبموجب القانون البريطاني فإن أي عريضة تحظى بتوقيع مائة ألف شخص أو أكثر يتعين مناقشتها أمام البرلمان.

وصوت البريطانيون، أمس، لصالح خروج بلادهم من التكتل الأوروبي، حسب ما أظهرت نتائج الاستفتاء، حيث بلغت نسبة مؤيدي الخروج نحو 52 في المئة.