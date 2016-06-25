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التعليم: 85.8% نسبة نجاح عينة الاستاتيكا للثانوية و370 طالبا حصدوا النهائية

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التعليم: 85.8% نسبة نجاح عينة الاستاتيكا للثانوية و370 طالبا حصدوا النهائية التعليم: 85.8% نسبة نجاح عينة الاستاتيكا للثانوية و370 طالبا حصدوا النهائية
اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول "نظام حديث" بنسبة نجاح "85.8%"، كما بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية 370 طالبا وطالبة من إجمالى عدد طلاب العينة.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، أنه بمقارنة نسبة النجاح فى العينة العشوائية لمادة الاستاتيكا "نظام حديث" بالسنوات السابقة وجد أنها قد سجلت فى عام 2014/2015 "86.6%"، بينما كانت فى عام 2013/2014 "85.3%".


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