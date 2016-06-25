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قصف روسى عنيف على مدينة حلب فى شمال سوريا وسط اشتباكات عنيفة

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قصف روسى عنيف على مدينة حلب فى شمال سوريا وسط اشتباكات عنيفة قصف روسى عنيف على مدينة حلب فى شمال سوريا وسط اشتباكات عنيفة
شنت طائرات حربية روسية وسورية غارات كثيفة على مدينة حلب والمناطق الواقعة إلى الشمال، منها دعما لقوات النظام التى تسعى لمحاصرة الفصائل المعارضة فى الأحياء الشرقية، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان السبت.

وأفاد مراسل "فرانس برس" فى الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة ان الغارات الجوية لم تتوقف طوال الليل ولا تزال مستمرة.

وتتركز الغارات الجوية الروسية، بحسب المرصد السورى، على طريق الكاستيلو فى شمال المدينة والذى يعد المنفذ الاخير الى الاحياء الشرقية.

واوضح مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "ان الطيران الروسى يدعم العملية البرية التى تشنها قوات النظام شمال المدينة فى وقت يقصف الطيران السورى الأحياء الشرقية".

وافاد الدفاع المدني، الناشط فى مناطق المعارضة فى سوريا والمعروف باسم "الخوذات البيضاء"، عن مقتل امراة وطفل السبت فى حى الميسر.

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