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الدوري الإنجليزي: مستمرون في تعاوننا مع الحكومة.. الاستفتاء لن يضعف المسابقة

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الدوري الإنجليزي: مستمرون في تعاوننا مع الحكومة.. الاستفتاء لن يضعف المسابقة الدوري الإنجليزي: مستمرون في تعاوننا مع الحكومة.. الاستفتاء لن يضعف المسابقة

(إفي): أكدت رابطة الدوري الإنجليزي في بيانها اليوم أن "المسابقة ستظل ناجحة لأبعد الحدود وستحتفظ بعوامل الجذب المحلي والعالمي"، في إشارة للتغيرات الكبيرة التي قد تحدث بعد تصويت البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (52%) والذي قد يؤثر على التعاقد مع اللاعبين الأجانب.

وخرج بيان من ثلاث نقاط وقعه ريتشارد سكودامور، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، مؤكدا على قوة المسابقة وعلى استعداده التام للتعاون مع في أي إجراءات قد تنتج عن نتيجة الاستفتاء.

وجاء في البيان أن "البريميير ليج هي بطولة رياضية تتمتع بنجاح باهر وتحظى باهتمام كبير محليا وعالميا، وستظل كذلك حتى بعد نتيجة الاستفتاء".

كما أشار إلى "التقلبات السياسية الدائمة وخصوصا بعد نتيجة الاستفتاء ونتائج المحتملة حتى تتضح الصورة".

واختتم البيان "سنستمر في التعاون مع الحكومة وأي منظمات أخرى أيا ما ستكون في أي إجراءات".

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فيديو اليوم السابع

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