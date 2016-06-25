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الرى: الانتهاء من حفر 1000 بئر جوفية بمشروع الـ1.5 مليون فدان

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الرى: الانتهاء من حفر 1000 بئر جوفية بمشروع الـ1.5 مليون فدان الرى: الانتهاء من حفر 1000 بئر جوفية بمشروع الـ1.5 مليون فدان

الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري – أرشيفية

قال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم الانتهاء من حفر 1000 بئر جوفية من 1312 بئرا ضمن المرحلة الأولى لمشروع المليون و500 ألف فدان، بتكلفة مليار و500 مليون جنيه من إجمالى تكلفة الآبار التى تصل 2 مليار جنيه.

وقال صقر، إن الأعمال المنفذة قامت بها الشركات المتخصصة فى الحفر من خلال بروتوكولات تعاون مع “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- إدارة المياه” و”هيئة الإنتاج الحربى” و”الهيئة العامة للبترول والشركات المتخصصة”.

وأضاف صقر أنه سيتم استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار للتحكم فى تحديد ساعات تشغيل الآبار والتى تتناسب مع ساعات سطوع الشمس المقدرة بحوالى 8 ساعات، وذلك للمحافظة على المخزون الجوفى، بالإضافة إلى تفادى مشاكل نقص الوقود الأحفورى.

ومن المتوقع زراعة 700 ألف فدان من مشروع المليون و500 ألف فدان فقط، والباقى سيتم استغلاله فى مشروعات صناعية وتجارية وخدمية، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2030 التى تقدر بحوالى 120 مليون نسمة، وسوف تزيد بحلول عام 2050 إلى 150 مليون نسمة.

أ ش أ

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