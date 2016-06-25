باحثون: صاحبات الحيوانات الأليفة أقل عرضة للوفاة بالسكتة الدماغية

هل يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة مفيدة للصحة؟ تشير دراسة إلى أن الإجابة قد تكون نعم.

فقد وجد باحثون أن الأمريكيات اللاتى تتجاوز أعمارهن 50 عاما ويتمتعن بصحة جيدة بشكل عام أقل عرضة للوفاة بالسكتة الدماغية إذا كن يربين قطة أو كلبا.

وبعد حساب الزيادة فى النشاط البدنى المطلوب من أصحاب الكلاب تبين أن انخفاض خطر الوفاة بالسكتة الدماغية مرتبط بتربية القطط أكثر من ارتباطه بتربية الكلاب.

ودرس الباحثون ما يقرب من 4 آلاف حالة فى سن الخمسين أو أكثر لا يعانون من أمراض خطيرة وشاركوا فى دراسة مسحية عن الصحة والتغذية بين عامى 1988 و1994. وقال هؤلاء إنهم يربون حيوانات أليفة.

وأجاب المشاركون أيضا عن أسئلة عن النشاط البدنى والوزن والطول وعادات التدخين وغيرها من المخاطر الصحية. وكان أكثر من نصفهم يعانى من زيادة الوزن أو البدانة.

وكان نحو 35 فى المائة يربون حيوانا أليفا.. كلبا فى الأغلب.

ووفقا لمؤشر الوفيات الوطنى فإنه بدءا من عام 2006 توفى 11 من كل ألف شخص لا يربون حيوانات أليفة وذلك نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية مقابل سبعة من كل ألف من مربى الحيوانات الأليفة.

وفيما يتعلق بالسكتة الدماغية تحديدا كان أصحاب الحيوانات الأليفة من الذكور عرضة للوفاة بنفس القدر لكن الإناث كن أقل عرضة لذلك بنسبة 40 فى المائة.

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