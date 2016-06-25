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إحالة 200 إمام بأوقاف القليوبية للتحقيق لتشغيلهم مكبرات الصوت خلال شهر رمضان

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إحالة 200 إمام بأوقاف القليوبية للتحقيق لتشغيلهم مكبرات الصوت خلال شهر رمضان إحالة 200 إمام بأوقاف القليوبية للتحقيق لتشغيلهم مكبرات الصوت خلال شهر رمضان
أحال الشيخ صبرى دويدار وكيل وزارة أوقاف القليوبية 200 إمام مسجد للتحقيق على مستوى المحافظة، وذلك لعدم التزامهم بقواعد العمل واستخدام مكبرات الصوت وعدم الانضباط فى العمل خلال شهر رمضان وتنظيم الملتقيات الفكرية والدروس للمصلين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه قد تم تشكيل لجان من المديرية للمتابعة والمرور على كافة مساجد المحافظة طوال اليوم، ورصد المخالفات، وإحالة المقصرين فى العمل للتحقيق، مضيفا أن المديرية قد خصصت 2200 إمام لإقامة الملتقيات الفكرية فى 420 مسجدا على مستوى المحافظة، كما تم تخصيص 250 مسجدا للاعتكاف على مستوى المحافظة مع وضع شروط على أن يكون المعتكف من أبناء المنطقة ويتوفر بالمسجد شروط المسجد الجامع.

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