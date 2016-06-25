جامعة سوهاج تنفى تعين عناصر من الأخوان بكلية الطب

أصدرت جامعة سوهاج اليوم بيانا حول ما أثير وتم نشره علي لسان الدكتور انيس شيحة القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج السابق من اتهامات مباشرة للجامعة ورئيسها السابق الدكتور نبيل نور الدين، والدكتور صفا محمود القائم بأعمال رئيس الجامعة الحالي عن بعض التجاوزات علي حد تعبير الأول حيث اكد الدكتور صفا محمود القائم بأعمال رئيس الجامعة علي عدم صحة كل ما جاء علي لسان القائم بالأعمال السابق، حيث ان اتهام الدكتور نبيل نور الدين بانتشار الاخوان في عهده ومنها تعيين الدكتور عبد المنعم ابو زيد عميدا لكلية الطب غير صحيح حيث ان عميد الكلية قد تم تعيينه بقرار 388 لسنة 2013 الصادر في عهد المجلس العسكري وبناءً علي تقرير لجنة الانتخابات بكلية الطب، ثم تم وقفه عن العمل نظرا لبعض التجاوزات، ثم عاد بعد ذلك بقرار محكمة ملزم لرئيس الجامعة السابق بالتنفيذ او الحبس والعزل من الوظيفة، وبعد ذلك استقال الدكتور عبد المنعم من المنصب في مارس الماضي، دون تدخل رئيس الجامعة السابق في التعيين او الاستقالة .

اما بخصوص المتحدث الاعلامي للجامعة المنتمي للإخوان فيوضح دالدكتور صفا محمود انه ، ان المستشار الاعلامي للجامعة هي الدكتور سحر محمد وهبي، والمنسق الاعلامي للجامعة هو احمد عبد الحافظ عبد المجيد والجميع يعرفهما معرفة جيدة.

واضاف الدكتور صفا محمود القائم بأعمال رئيس الجامعة ان الاتهام الاخر بتجاهل رئيس الجامعة السابق الاساتذة المتخصصين بكليتي الصيدلة والتعليم الصناعي غير مستند الي قاعدة قانونية، حيث ان قانون تنظيم الجامعات يترك لرئيس الجامعة تعيين عميد الكلية إذا لم يتوافر في هذه الكلية اساتذة وهذا ما حدث بالكليتين، كما ان تعيين العميدين جاء مستند الي راي المستشار القانوني.

وتساءل الدكتور صفا محمود السيد لماذا ينسب الدكتور انيس شيحة لنفسه قرار اسناد اعمال الامن والنظافة بالمستشفى الجامعي لإحدى شركات التابعة للقوات المسلحة، بالرغم ان العقد قد تم توقيعه مع الشركة الوطنية بتاريخ 17 فبراير 2015 اي خلال تولي د. نبيل نور الدين رئاسة الجامعة.

وعن التلاعب بنتيجة الفرقة الرابعة لمجاملة لنجلة رئيس الجامعة السابق على حد تعبير د. انيس شيحة، يقول د. صفا انه يكفي نتيجة التحقيق التي اعلنتها اللجنة المشكلة من قبل الدكتور انيس شيحة والتي اقرت بعدم وجود شائبة صاحبت عملية التصحيح وان ال 10 درجات تم اضافتها للفرقة الرابعة بالكامل مما لم يؤثر علي الترتيب العام بل اثر وساعد فقط الطلاب الراسبون.

واخيراً ومن الجدير بالذكر ان الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجامعة لفترة ثانية قد خاض اول انتخابات من نوعها بالجامعات المصرية في عام 2012 امام مرشح الاخوان في ظل حكم المجلس العسكري واستطاع ان يحسمها بأغلبية ساحقة كما انه انسحب من لقاء الرئيس مرسي المعزول اثناء زيارته الي سوهاج في عام 2013، واستطاع ان يعبر بالجامعة الي بر الامان بالرغم كم الضغوط التي تعرض لها ايام تولي الجماعة المحظورة الحكم.

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