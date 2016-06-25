شئون البيئة بالبحر الأحمر تجرى مسحا بحريا للقضاء على تلوث بترولى بالغردقة

أعلنت مصادر من الجهاز الإقليمى لشئون البيئة بالبحر الأحمر، أن فرق من شئون البيئة ومركز التلوث البترولى بالغردقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول تجرى الآن مسحا بحريا جويا لتشتيت بقعة الزيت الخام الواقعة شمال شرق مدينة الغردقة ومصدرها إحدى شركات البترول بمنطقة جبل الزيت.

وأكدت المصادر أن البقعة الملوثة تبلغ مساحتها أكثر من 7 كيلو متر، شمال شرق الغردقة، مؤكدين على أن يجرى الآن تشتيت البقعة بطرق لا تؤثر على الحياة البحرية لهدم وصولها لمناطق الشعاب المرجانية.

وأشارت المصادر لـ" اليوم السابع " أن التلوث لم يصل إلى الشاطئ، وأن المسافة بينة وبين الشاطئ تتخطى الكيلو ونصف الكيلو، مؤكدا أنه تجرى عمليات المسح لتشتييت البقعة وإبعادها عن مناطق الشعاب.

وأضاف المصدر، أن التلوث البترولى الواقع شمال شرق الغردقة، صادر من إحدى شركات البترول العاملة بمنطقة جبل الزيت، شمال الغردقة، وأن عمليات السيطرة عليه قاربت الانتهاء.

وأضافت المصادر المشاركة فى عمليات المسح التى تجرى بالمنطقة، أن عمليات السيطرة على بقعة الزيت الخام قاربت على الانتهاء وتشتيتها تماما بطرق بيئية لا تؤثر على الحياة البحرية، مضيفين أنه عقب الانتهاء والسيطرة على البقعة سيتم إعداد تقرير بتفاصيل الواقعة والخسائر الناجمة عنه.

وكانت قد أعلنت وزارة البيئة أمس تلقيها بلاغا يفيد بوجود تلوث بالزيت الخام شمال شرق مدينة الغردقة، تقدر مساحته بحوالى 35 برميلا، أدى إلى حدوث تلوث بالمسطح المائى بمساحة 0.5 ميل بحرى، ناتج عن قطع فى خرطوم الشحن الخاص بشمندورة إحدى شركات البترول العاملة فى المنطقة، أثناء شحن إحدى السفن والشمندورة تبعد عن الشاطئ 1800 متر.

"البيئة": جار السيطرة على تلوث بحرى بـ 35 برميل زيت فى الغردقة