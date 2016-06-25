سقوط عاطل بحوزته 33 كيلو بانجو قبل ترويجها على المتعاطين فى الصف بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 33 كيلو من مخدر البانجو بالصف، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد عبد الشكور، رئيس مباحث مركز شرطة الصف، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة وحيازته كمية كبيرة منها استعدادا لترويجها على المدمنين.

وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 33 كيلو من مخدر البانجو، وبمواجهته اعترف أمام العقيد علاء فتحى مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

القبض على عاطلين بحوزتهما 8 كيلوجرامات ونصف بانجو وحشيش بالسلام