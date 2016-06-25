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تأجيل محاكمة رئيس تحرير بوابة الأهرام لاتهامه بنشر أخبار كاذبة لـ29 يونيو

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تأجيل محاكمة رئيس تحرير بوابة الأهرام لاتهامه بنشر أخبار كاذبة لـ29 يونيو تأجيل محاكمة رئيس تحرير بوابة الأهرام لاتهامه بنشر أخبار كاذبة لـ29 يونيو
قررت الدائرة 20 جنايات بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار حسنى الضبع، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، وصحفى، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن وزير العدل السابق أحمد الزند، لجلسة 29 يونيو للاطلاع، وتغريم النيابة العامة لعدم إعلانها المتهمين بأمر إحالتهما للجنايات.

وقبل بدء الجلسة حضر رئيس تحرير بوابة الأهرام هشام يونس ومحامى مؤسسة الأهرام.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يونيو، لانعقاد محاكمة رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، هشام يونس، والمحرر القضائى أحمد عبد العظيم عامر؛ لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن وزير العدل السابق أحمد الزند.

وكان قاضى التحقيق المستشار فتحى البيومى، أحال الزميلين لمحكمة الجنايات فى يناير الماضى، وقرر المستشار أحمد الزند فى بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادى القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادى قضاة ، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التى حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل شهرين إلى قاضى التحقيق المستشار فتحى البيومى، لتولى التحقيقات.


>نقل محاكمة رئيس تحرير بوابة الأهرام وصحفى بتهمة نشر أخبار كاذبة لمحكمة عابدين

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