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صور.. طلاب «إعلام حلوان» يحاورون أحمد يونس على «راديو حكاوي»

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صور.. طلاب «إعلام حلوان» يحاورون أحمد يونس على «راديو حكاوي» صور.. طلاب «إعلام حلوان» يحاورون أحمد يونس على «راديو حكاوي»

أحمد يونس

كتبت – إنجي لطفي

سجل طلاب الفرقة الأولي، بقسم إعلام بجامعة حلوان، حوار مسجل مع الإذاعي أحمد يونس مقدم برنامج ” كلام معلمين” على راديو 90 90، في حوار خاص لراديو حكاوي، مقرر بثه غدا في برنامج” حكاوى رمضان”.

ودار الحوار حول العديد من القضايا والمعلومات الهامة عنه واستعداده لتقديم برنامج تلفزيوني جديد قريبا، كما تحدث عن رأيه في فكرة الراديو online.

تأتي محاورة طلاب راديو حكاوي للإعلامي أحمد يونس خطوة أخري جيدة بعد تقديمهم مسلسل رمضاني (عائلة سلطان) ويسعي الطلاب دائما لبذل كل مجهوداتهم وطاقاتهم للوصول الي كل ما يهم المستمعين وتقديم ما يجعلهم في أفضل حالة .

يذكر أن طلاب الفرقة الأولي بقسم إعلام بجامعة حلوان دشنوا راديو عبر الإنترنت يعرف” براديو حكاوي” وقد لاقي ردود أفعال إيجابية من قبل متابعيه خاصة بعدما اقترب عدد متابعى الصفحة إلي 10 آلاف.

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