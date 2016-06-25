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ضبط 500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

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ضبط 500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة ضبط 500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة
شنت مديرية بالبحيرة بالتعاون مع مباحث التموين، بقيادة العقيد وجدى الصيرفى، حملة رقابية على الأسواق لضبط المخالفين والرقابة على الأسعار.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط م.ع.ح 38 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بقرية أبو بكر الصديق مركز بدر لقيامه بتجميع كمية وقدرها 500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى والمخصص للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 6 قضايا متنوعة منها 3 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وقضيتان عرض سلع مجهولة المصدر.


>ضبط 3 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

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مصر 365

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