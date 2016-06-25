تلوث الهواء السبب الثالث للوفاة فى فرنسا

أشارت أحدث دراسات وكالة الصحة الفرنسية العامة إلى أن تلوث الهواء يمثل مشكلة صحية كبرى فى فرنسا، حيث إنه يعد السبب الثالث للوفاة مع 48 ألف حالة وفاة سنويا بعد التدخين الذى تسبب فى وفاة 78 ألف حالة والكحوليات التى تسببت فى 49 ألف حالة.

وأفادت الدراسة بأن 9% من حالات الوفاة فى فرنسا سنويا تكون بسبب الجزئيات الرفيعة الذى يصل قطرها إلى أقل من 2.5 ميكرومتر فهذه الجزئيات تخترق الجهاز التنفسى وتؤدى إلى الأمراض التى تفقد الحياة للشباب فى الثلاثينيات من عمرهم، هذا ما أوضحته سيلفيا ميدنيا المشاركة فى برنامج الصحة والهواء وأن أثار هذا التلوث يظهر فى المدن الكبرى والمناطق السكانية التى يصل عددها إلى 100 ألف ساكن مما يسبب 26 ألف حالة وفاة سنويا وكذلك الحال بالنسبة لسكان التجمعات الريفية والتى يصل عددهم 800 ألف شخص فى الإجمالى فإن 47 مليون شخص فى فرنسا معرضون لتلوث الهواء.

وفى حالة الالتزام بالمعايير التى حددتها منظمة الصحة العالمية بخصوص الجزئيات الرفيعة فيمكن تفادى وفاة 17 ألف حالة وفاة سنويا.

- بالصور.. أزمة مياه الرى تهدد ببوار آلاف الأفدنة.. انقطاع المياه عن أراضى بنجر السكر بالإسكندرية منذ 40 يوما.. والمزارعون: "اشتكينا لطوب الأرض دون استجابة".. وتلوث مياه الرى فى ترعة بالشرقية

- المواطنون يطالبون بتطهير ترعة المحمودية فى البحيرة من القمامة والمخلفات