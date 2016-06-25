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مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين بالمنيا

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مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين بالمنيا مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين بالمنيا

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> لقي 4 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية إسطال أمام عزبة نخلة بمركز سمالوط ، بشمال المنيا.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد طارق خطاب نائب مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، أسفر عن مصرع 4 أشخاص .

بإنتقال النقيب محمود الضبع رئيس مباحث مركز مطاي، وسيارة النجدة والإسعاف، تبين وفاة كل من، “يوسف- ك – ي”، 50 سنة- موظف بالإدارة الصحية بمطاي، ونجله سعد 12 سنة طالب، مقيمان بقرية بني عمار، و ” أحمد- س -ع”، 30سنة – مقيم بقرية جوادة، و”محمد- ف- ش” 19سنة – فلاح .

تم نقل المتوفين إلي مشرحة مستشفي مطاي العام، وبإنتقال الدكتور أشرف يعقوب مدير الإدارة الصحية، تبين أن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة نتيجة تهشم عظام الجمجمة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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