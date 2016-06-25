"طرق دبي" تفتتح الجسر الجنوبي على شارع الشيخ زايد باتجاه أبوظبي

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات يوم "الجمعة" الجسر الجنوبي على شارع الشيخ زايد من دبي إلى أبوظبي ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع قناة دبي المائية، ويتألف الجسر من ثمانية مسارات (سيتم افتتاح ستة مسارات في المرحلة الأولى، على أن يتم افتتاح المساريين الباقيين في منتصف يوليو المقبل)، ويمر الجسر أعلى القناة بارتفاع ثمانية أمتار ونصف المتر، بما يسمح بحركة الملاحة البحرية على مدار الساعة.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: بافتتاح الجسر الجنوبي تكون الهيئة قد انتهت من أعمال المرحلة الأولى من مشروع قناة دبي المائية التي شملت تنفيذ جسر على محور شارع الشيخ زايد بطول 800 متر وسعة ثمانية مسارات في كل اتجاه، وتعديل مسارات الطرق المتأثرة بما يحقق تكامل الحركة المرورية بين ضفتي القناة المائية، إلى جانب أعمال تحويل خطوط الخدمات القائمة التي تأثرت بمسار القناة.

وأضاف: ينفرد الجسر بتصميمه الفريد من خلال الشلالات المائية التي تنساب من أعلاه ، وكذلك بأعمدة الإنارة الذكية التي يتم التحكم بها عبر تطبيق ذكي خاص يستند لقاعدة بيانات لمتابعة حالة الإنارة وتبادل المعلومات والأوامر التشغيلية، فيما تم توفير التغطية الكاملة لجميع الجهات في المنطقة تمكّن الهيئة من التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي عبر تقنية 3G.

وأوضح مطر الطاير أن هيئة الطرق المواصلات افتتحت في مطلع الشهر الجاري جسر شارع الوصل الذي يتألف من ثلاثة مسارات في الاتجاه إلى دبي ومسارين إلى ابوظبي، إضافة إلى مسارين لخدمة حركة المرور المتجه من شارع الوصل إلى شارع الآثار، مشيراً إلى أن الحركة المرورية على الجسر شهدت انسيابية كبيرة وساهم في تحسين الحركة المرورية على شارع الوصل، للقادمين من منطقة جميرا 1، باتجاه منطقتي جميرا 2، وجميرا 3، إلى شارع الحديقة والعكس، حيث بلغ عدد المركبات التي تستخدمه قرابة 50 ألف مركبة يومياً، كما افتتحت الهيئة في شهر مارس الماضي ضمن عقد المرحلة الثانية الجسر الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الآثار باتجاه شارع الحديقة فوق شارع الوصل، وساهم افتتاحه في تسهيل حركة المرور للقادمين من شارع جميرا وشارع الآثار باتجاه شارع الحديقة وشارع الشيخ زايد.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين إن العمل في مشروع جسر جميرا يسير وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، حيث تقوم الشركة المنفذة بوضع اللمسات النهائية على المشروع الذي يتوقع افتتاحه في شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه بعد افتتاح الجسور الثلاثة التي تعبر قناة دبي المائية، ستقوم الشركة للمنفذة المرحلة الثالثة باستكمال أعمال حفر القناة أسفل الجسور وبناء جوانب القناة، وكذلك بناء ثلاثة جسور للمشاة تربط ضفتي القناة في مواقع مميزة، وبناء 10 محطات للنقل البحري، وأيضاً أعمال الردم لإنشاء شبه جزيرة صناعية على امتداد حديقة جميرا، مما سيضاعف طول شاطئ الحديقة، ويزيد مساحة الحديقة، ويتيح المجال لإضافة العديد من الأنشطة الترفيهية.