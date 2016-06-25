مقتل شخصين فى مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بأسيوط

لقى شخصان فى مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة لخلاف على شراء قطعة أرض بقرية باقور التابعة لمركز أبو تيج فى محافظة أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم عبد الغفار الناحل، رئيس مباحث مركز شرطة أبو تيج، يفيد وصول بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووقوع قتلى بقرية باقور دائرة المركز.

وقد انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف، وتمت السيطرة على الموقف وبالفحص والمعاينة تبين مقتل كل من "شحاته م م" و"عبده إ خ" أبناء عمومة.

وأشارت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين المجنى عليهما لخلاف بينهما على شراء قطعة أرض غرب السكة الحديد وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزى.

وتمكنت القوات من إلقاء القبض على 4 أشخاص من أقارب المجنى عليهما، وتم تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.