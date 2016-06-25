الجيش السوري ينتصر على “داعش” في ريف حماة الشرقي

نفذت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت، عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم “داعش” في ريف حماة الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر ميداني قوله “إن وحدات من الجيش السوري، نفذت ضربات مركزة على أوكار وآليات لتنظيم “داعش” في ريف مدينة سلمية، مشيرا إلى أن الضربات أسفرت عن تكبيد التنظيم خسائر بالأفراد، وتدمير آلية مزودة برشاش عيار 23 ملم في تلة الراسية الحمرا، ومستودع ذخيرة في منطقة مداجن الفاروق شرق بلدة المفكر”.

وأضاف المصدر أن “الجيش السوري وسع نطاق سيطرته في مزارع الزهرية وامبوري بريف سلمية الشرقي، بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم “داعش” فيها، وتدمير ما بحوزتهم من عتاد حربي”.

ونوه المصدر إلى أن “وحدة من الجيش السوري قضت أمس، على عدد من المسلحين في قرية الملولح التابعة لناحية الحمراء بريف حماة الشرقي”.