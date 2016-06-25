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مدرب غانا المساعد لـ في الجول: لم نكن نحب الوقوع مع مصر أبدا

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مدرب غانا المساعد لـ في الجول: لم نكن نحب الوقوع مع مصر أبدا مدرب غانا المساعد لـ في الجول: لم نكن نحب الوقوع مع مصر أبدا

"لم نكن نحب مواجهة مرة أخرى في الحقيقة".. هكذا استهل ماكسويل كونادو المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب غانا حديثه عن نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم 2018.

وقال ماكسويل كونادو لـFilGoal.com: "لم نكن نحب الوقوع مع مصر في مجموعة واحدة".

وتابع "منتخب مصر بالتأكيد لا يفكر إلا في الانتقام".

وتأتي تصريحات كونادو كون منتخب مصر خسر في أخر تصفيات مرشحة لكأس العالم من غانا ذهابا بستة أهداف مقابل هدف.

وأكمل "دائما المواجهة الثانية تكون أصعب على الفريق الفائز.. فزنا على الولايات المتحدة في كأس العالم 2006 و2010 وبعدها انتقموا منا في 2014".

وأردف "نعرف أن منتخب مصر يؤدي بشكل جيد جدا وتطور بشكل كبير ويحقق نتائجا جيدة".

واستدرك "لكن فريقنا أيضا تغير عن لقاء الستة. اعتمدنا على عناصر جديدة والآن فريقنا من لاعبين في دوريات قوية ويؤدون بشكل قوي مع ونحقق نتائج جيدة في تصفيات كأس الأمم".

وأتم "كلامي لا يعني أن المنافسة مقتصرة على غانا ومصر.. يجب الحذر من الكونجو وأوغندا أيضا".

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