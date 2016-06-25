مصرع عامل أثناء محاولة فضه مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى القليوبية

دفع شاب حياتة ثمنا لشهامتة ورجولتة خلال تدخله لفض مشاجرة بين طرفين بالأسلحة بسبب الجيرة فى قليوب محافظة القليوبية، تم نقل الجثة إلى مستشفى النيل للتأمين الصحى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز قليوب بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى ورود معلومات إلى اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية عن حدوث مشاجرة أسفرت عن مصرع عامل على إثر تدخله لفض مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بمركز قليوب.

انتقل لمكان الواقعة العميد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "عبدالله .م.ع" 30 سنة عامل طرف ثان "محمود .س.ا"35 سنة عامل، "أحمد .س.ا" 40 سنة حاصل على دبلوم تجاره، "مصطفى .س.ا"38 سنة عامل، "حازم .ع.ع" 28 سنة عامل وذلك بسبب حدوث مشاده كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة بسبب الجيرة.

ولدى قيام "محمود ك.ع " 28 نقاش بالتدخل لإنهاءها، تعدى عليه الخامس بسلاح أبيض "مطواه " محدثا إصابته بجرح نافذ بالظهر وآخر بالصدر وطعنات متفرقه بالجسم وتوفى فور وصوله مستشفى النيل للتأمين الصحى.

وتم التحفظ على الجثه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابه العامه بسؤال شقيق المتوفى "مصطفى " 31 سنة أيد ذلك تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12842 جنح مركز قليوب لسنة 2016م.

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