الدوم منظم طبيعى للضغط.. ويحسن مستوى الهيموجلوبين فى الدم

الدوم من النباتات المعروفة فى مصر ، والتى تباع فى صور كثيرة منها الحب الكاملة ومنها المجروش وهناك من يفضله عصير، وصفه البعض بعلاجه السحرى لمرضى الضغط العالى.

ويوضح الموقع الأمريكى "fitness" الفوائد الأخرى الكثيرة لعصير للصائم فى رمضان، حيث أكد خبراء التغذية على أن الدوم هو العلاج الأمثل لمرضى الضغط خاصة فى رمضان لحمايتهم من المشكلات التى يتعرضون لها فى الصيام وأثناء خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة".

ويتم تحضير عصير الدوم بتركه فى المياه لمدة 6 ساعات ثم يقلب، ويمكن إضافة السكر له أو العسل على حسب الرغبة ونصفيه من الشوائب ثم نتناوله، ويمكن تناوله بدون تصفية ويحفظ فى الثلاجة ويفضل عدم عمل كميات كثيرة منه مرة واحدة لأنه سريع التلف.

ويعتبر الدوم من النباتات الغنية بالعناصر المعدنية والفيتامينات حيث يحتوى على فيتامين "أ" الذى يحافظ على العين، ويعمل فى الحد من نشاط الغدة الدرقية وهو ما يقلل من العصبية ويعطى للفرد شعورا بالهدوء، وتعمل كمنظم طبيعى للضغط، ليس هذا فقط، ولكن يعمل الدوم على تكوين الهيموجلوبين فى الدم لهذا يستخدم فى علاج بعض حالات الأنيميا، كما أثبتت الدراسات أن الدوم يساهم فى تقليل الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، وبالتالى يساعد على تحسين الدورة الدموية لعضلة القلب مما يؤدى إلى حماية الفرد من جلطات الشرايين التاجية.

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