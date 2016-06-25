لو عجزت بدرى وشعرك ابيض.. وصفة طبيعية هترجعك شباب تانى

العصائر الخضراء ليست سوى نوع من أصح وألذ المشروبات التى تحتوى على العديد من المزايا لصحتك العامة، لكن يمكن إضافتها فى خطة النظام الغذائى الخاص بك عندما كنت تريد أن تفقد بعض الوزن.

وأوضح فريق من الخبراء الصحيين عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن الخضراوات والفواكه لا تحتوى فقط على المواد الغذائية المختلفة، لكن لديها خصائص ضد الشيخوخة، وبالتالى فهى علاج عظيم لكثير من المشاكل الصحية فى هذه المسألة.

وبعض الناس يعتقدون أن شيب الشعر جذاب جداً، ولكن وجوده فى سن الشباب ليس شيئاً لطيفاً لأحد، حيث يحدث عادة الشعر الرمادى نتيجة لنقص المعادن، والخبر السار هو إمكانية عكس الشيب المبكر عن طريق استهلاك العصائر الخضراء.

وأشار الخبراء إلى أن بذور السمسم الأسود تستخدم فى الأدوية الصينية لعدة قرون فهى غنية بالماغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، والليستين، والألياف، وفيتامين E والبوتاسيوم والسيلينيوم، فيتوسترولس، يغوساكاريدس، حمض الفوليك والزنك والفوسفور، والنحاس، ويحتوى على اثنين من المكونات التى تلعب دوراً رئيسياً فى لون الشعر وهى “sesamolin” و”sesamin”.

وهناك بعض من الفوائد الصحية الهامة لبذور السمسم الأسود:

>• حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية.

>• تبطئ عملية الشيخوخة.

>• منع الاكسدة وتعزيز الجهاز المناعى.

>• تحافظ على العقل صحى.

>• يعزز وظيفة الكبد والكلى.

>• الحفاظ على انخفاض مستويات السكر فى الدم.

>• الحفاظ على مستويات الكولسترول منخفض فى الدم وحماية الشرايين من التصلب.

وأضاف الخبراء أنه يمكن الجمع بين فوائد هذه العصائر الخضراء مع بذور السمسم الأسود عن طريق خلطها جيدا قبل تناولها لعكس الشيب المبكر، وتشمل الوصفة:

• المكونات:

>• 2 ثمرة من التفاح الأخضر.>• 2 من أوراق اللفت الكبيرة.>• 1 ثمرة من الليمون.>• 4 أضلاع من الكرفس.>• 1 جذر الزنجبيل الطازج.>• 2 من رؤوس الخس.>• حفنة من الجرجير.>• 1 كوب من ماء جوز الهند.>• 1 ملعقة كبيرة من مسحوق السمسم الأسود.

وأضاف الخبراء أن استهلاك العصير بانتظام يحسن تدريجياً الصحة العامة ويعيد اللون الطبيعى للشعر، ويجدد المظهر بأكمله.

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