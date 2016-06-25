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لطلاب الثانوية.. دراسة تؤكد: الرياضة تحفز نمو خلايا المخ وتعزز الذاكرة

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لطلاب الثانوية.. دراسة تؤكد: الرياضة تحفز نمو خلايا المخ وتعزز الذاكرة لطلاب الثانوية.. دراسة تؤكد: الرياضة تحفز نمو خلايا المخ وتعزز الذاكرة
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن ممارسة الرياضة يمكن أن تعزز الذاكرة لأنها تحفز إنتاج بروتين يساعد فى نمو خلايا المخ.

وذكرت صحيفة ديلى تليجراف البريطانية أن الباحثين حول العالم لاحظوا منذ سنوات أن التمارين الرياضية تحسن الذاكرة والقدرة على التعلم، لكن أحدا لم يكن يعرف السبب بالتحديد.

والآن، اكتشف باحثون فى المعهد الوطنى للشيخوخة بأمريكا أنه عند ممارسة الرياضة، تنتج العضلات بروتينا يسمى cathepsin B ينتقل إلى المخ ويحفز نمو الخلايا العصبية، كما أشار فريق البحث إلى أن مستويات هذا البروتين الموجودة بالفعل ترتفع عند ممارسة الرياضة.

وقال الباحثون إنه برصد البروتينات التى يمكن أن تفرزها أنسجة العضلات وتنتقل إلى المخ، كان cathepsin B من بين الأكثر إثارة للاهتمام.

ولاحظ الباحثون هذا البروتين للمرة الأولى عند دراسة الفئران التى كانت تتدرب بشكل منتظم بالجرى فوق الدراجات الصغيرة، فارتفع معدل البروتين فى الدم وأنسجة العضلات أكثر كلما مارست الفئران الرياضة، وعند تطبيق البروتين على خلايا المخ داخل المعمل حفز إنتاج جزيئات ترتبط بالخلايا العصبية.


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مصر 365

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