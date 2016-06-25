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ضياء السيد لـ في الجول: نظام التصفيات اختلف عن وقتنا.. لا يجب أن ننشغل بغانا فقط

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ضياء السيد لـ في الجول: نظام التصفيات اختلف عن وقتنا.. لا يجب أن ننشغل بغانا فقط ضياء السيد لـ في الجول: نظام التصفيات اختلف عن وقتنا.. لا يجب أن ننشغل بغانا فقط

يرى ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر السابق إن مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 متوازنة لأبعد الحدود.

منتخب مصر وقع مع منتخبات غانا - جمهورية الكونجو وأوغندا في المجموعة الخامسة من التصفيات.

وقال ضياء السيد لـ FilGoal.com: "أرى أن مجموعة مصر جيدة ومتوازنة، لكن يجب أن يدرك الجميع أن نظام التصفيات تغير عما كان عليه خلال فترتنا، ولذلك مباراة غانا لم تعد كما يظنها البعض".

وأضاف "خلال فترتنا كان تركيزنا كله منصب على مباراة غانا الفاصلة، أما الآن فالمنتخب سيخوض 6 مباريات بنظام الدوري".

ضياء أتبع "غانا مختلفة عن الآن عن التي واجهتنا في 2013، ومنتخب مصر أيضا أصبح أكثر قوة وأعتقد أننا أفضل منهم حتى".

واسترسل " ولذلك كما قلت يجب التركيز للفوز على الكونجو وأوغندا ذهابا وإيابا وهذا ما سيحسم التأهل".

"هناك فوارق زمنية كبيرة بين المباريات، فالمنتخب سيلعب ضد الكونجو وغانا وبعدها سنظل عاما دون مباريات، ولذلك يجب أن يكون هناك إعداد جيد للفريق خاصة أننا سنمتلك اتحاد كرة جديد من المفترض أن يكون تعلم من السابق، فأنا أتذكر أننا لم نجد فريقا لنلعب ضده وديا قبل مواجهة غانا في 2013 وكان الأمر كارثيا ولا يمكن أن يتكرر الآن.

وأتم "الضغط الإعلامي يجب أن يكون على اتحاد الكرة لتوفير مباريات قوية ودية، وليس على الجهاز الفني لتحميله عبء ضرورة الانتقام من الهزيمة بسداسية، لأنها جزء من الماضي ولا دخل لهم به".

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