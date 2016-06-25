وزير التموين: إقامة 500 منفذ جديد بالقاهرة والجيزة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أتفق الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء على إنشاء 500 منفذ جديد تم التعاقد عليها بين المجموعة وأكشاك توزيع شركة المصريين وذلك في محافظتي القاهرة والجيزة كمرحلة أولى على أن تقوم بطرح السلع الغذائية من المنتج للمستهلك مباشرة دون وسطاء بتخفيضات تقل عن الأسعار الحالية بنسبة 25% وذلك تحت رعاية واشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء وتضم عدد من رجال الأعمال العاملين فى مجال أنشطة الزراعة والمنتجات الغذائية وهم مصطفى شعلان الأمين العام للمجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء والدكتور سامى على حسن الخبير الاقتصادي ومحمد على حسن خبير التسويق والمهندس حسن شعبان وعاطف سرايا خبيري التنمية الزراعية والأمن الغذائي والمهندس خالد حماد من الاتحاد التعاوني الزراعي

وتم خلال الاجتماع طبقا لبيان وزارة التموين اليوم، دراسة تفعيل الجمعيات الفئوية التابعة للاتحاد التعاونى الاستهلاكى وطرح من خلالها السلع الغذائية من المنتج الي المستهلك مباشرة بدون زيادة نسب الوسطاء وهما تاجر الجملة وتاجر التجزئة وذلك لكسر جميع صور الاحتكار ومحاربة ارتفاع الأسعار بشكل عملي وتوفير السلع بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل كما تم بحث تنفيذ وحدات لتجميع وفرز الخضر والفاكهة على مستوى القرى والمحافظات وتدريب الشباب على التنظيف والتغليف والتعبئة لضمان سهولة التسويق المباشر ودراسة إقامة أسواق اليوم الواحد في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة من أصحاب الدخول المحدودة وخاصة في محافظات الصعيد.

وأشاد أعضاء المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء بجهود الدكتور خالد حنفي وزير التموين في ضرب الاحتكار عن طريق قيام وزارة التموين بإستيراد معظم السلع الرئيسية ومنها مثل إستيراد 800 ألف رأس ماشية من السودان والزيوت والاقماح المستوردة والدجاج المجمد وغيرها وذلك بنظام التسهيلات الائتمانية الخارجية لمدة 6 شهور مما يخفف العبء على الميزانية العامة للدولة.

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