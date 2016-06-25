الرى: تكثيف أعمال حماية البحيرة والإسكندرية من التغيرات المناخية قبل الشتاء

>كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، هيئة الصرف ومصلحة الرى بتكثيف الجهود فى محافظتى البحيرة والإسكندرية، للإنتهاء من استعدادات الوزارة لإستقبال موسم الشتاء القادم، وتنفيذ الأعمال المقررة فى الخطة العاجلة لحماية المحافظتين من التغيرات المناخية التى أدت إلى أمطار وسيول العام الماضى.

وتفقد الدكتور رجب عبد العظيم ، وكيل وزارة الرى اليوم يرافقه رئيس مصلحة الرى ورئيس هيئة الصرف ، منشئات وأعمال الرى والصرف والوقوف على مجمل الإنجازات وآخر المستجدات في مجال المشروعات القائمة ضمن أعمال الخطة العاجلة الجارى تنفيذها في نطاق المحافظتين، لضمان عدم تكرار المشكلات التي حدثت في المحافظتين الشتاء الماضي نتيجة الامطار الغزيرة.

بدأت الجولة بتفقد عملية تغطية مصرف تعمير الصحاري (1) والتي تم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال بروتوكول تعاون مشترك ضمن أعمال توسيع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى وتم الاتفاق نحو قيام إدارة المهندسين العسكريين بتنفيذ تدعيم التغطية الحالية للمصرف في المسافة من كم 13,150 حتى كم 14,600 بطول 1,450 كم.

كما تم خلال الجولة تفقد عملية إنشاء بربخ بالدفع النفقي الهيدروليكي لمصب مصرف تعمير الصحاري (1) أسفل ترعة مريوط كتدعيم للسحارة القديمة بتكلفة تقديرية 5 مليون جنيه.. وذلك لضمان مرور كافة التصرفات المائية لمصب v الأفقي وجاري حالياً عمل التحويلة تمهيدا للبدء في تنفيذ القطاع لحماية الجسر المشترك لمصرف تعمير الصحاري الرئيسي ودليل ترعة مريوط .

كما تضمنت الجولة الميدانية تفقد موقع عملية تغطية مصرف تعمير الصحاري( 2) في المسافة من (ك1,085 ) حتى (ك 1,503 والمسافة من (ك 2,287 )حتى (ك 3,400 ) وبإجمالي طول 1,531 كم وقد تم التنسيق مع الشركة القابضة التابعة للوزارة من أجل تنفيذ الأعمال المطلوبة وتم موافاتهم بالمستندات للاطلاع والدراسة وذلك لإسناد هذه الأعمال.

وتفقد وكيل وزارة الرى سحارة مصرف العموم أسفل الوصلة الملاحية لترعة النوبارية، فضلاً عن تفقد مجمل الأعمال المطلوب تنفيذها في نطاق الموقع للحفاظ على كافة المناسيب بأحواض بحيرة مريوط وحماية الأراضي الزراعية والكتل السكنية المجاورة وخاصة فى أوقات هطول الأمطار الغزيرة .

وقال بيان صحفى صادر عن الوزارة ، إنه تم المرور على محطة طلمبات صرف القلعة ومصرف القلعة وتفقد الأعمال المنفذة في مجال الإزالات وبعض الأعمال التي تم تنفيذها خلال موسم الشتاء لمواجهة السيول التي تعرضت لها البلاد خلال العام الماضي، تضمنت الأعمال المنفذة تدعيم وتعلية جسور مجرى طرد محطة القلعة ، وإزالة الحشائش وتطهير مص و طرد محطتي القلعة القديمة و الجديدة ، وتنفيذ أعمال إزالة للمخالفات بالبر الأيمن لمصرف القلعة بإجمالي 311 إزالة إضافة إلى تم تنفيذ عملية إنشاء (4 ) بدالات على ترعة مياه الشرب عند مجرى طرد محطات القلعة وكذلك إنشاء القواعد اللازمة لوحدات الطوارئ وتدعيم جسر مجرى الطرد ،وذلك بقيمة 1,5 مليون جنيه ، وجارى عمل جسات بالموقع لطرح عملية إنشاء بربخ بالدفع النفقي الهيدروليكي على طرد القلعة الجديدة أسفل ترعة مياه الشرب بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة

>كما تم المرور على مجرور مصرف ادكو والذي أدى ارتفاع مناسيب المياه بصورة كبيرة بالمصرف اثناء الشتاء الماضي - نتيجة هطول الأمطار - إلى ضرورة تقوية جسور المصرف ، حيث تم طرح عدد من العمليات الهادفة إلى تحسين حالة المصرف وزيادة قدرته على استيعاب أى نوات قادمة.

> تضمنت إنشاء مجرور مصرف ادكو في المسافة من (ك 2,280 ) حتى (ك 4,780 ) بطول 2,500 كم، بالإضافة إلى إنشاء مجرور مصرف ادكو في المسافة من (ك 4,780) حتى (ك 7,350 ) بطول 2,570 كم، وكذلك تطهير وتجريف مجرور ادكو في المسافة من( ك 10,500 ) حتى ك 14,000 ) بطول 3,500 كم، علاوة على تطهير وتجريف المسافة من (ك 7,350 ) حتى ك 10,500 بطول 3.150 كم، وتم التنسيق مع الشركة القابضة التابعة للوزارة وموافاتهم بالمستندات للاطلاع والدراسة تمهيدا لإسناد هذه الأعمال.

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