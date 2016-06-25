اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي الليبي و”داعش” في سرت

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات عملية “البنيان المرصوص” التابعة للمجلس الرئاسي الليبي وتنظيم “داعش” بمدينة سرت.

وقال مصدر عسكري، إن معارك طاحنة تدور رحاها الآن بين قوات عملية “البنيان المرصوص” وتنظيم “داعش” بالمدينة.

وأوضح المصدر، أن الأحياء السكنية بمدينة سرت تشهد قصفا بالمدفعية الثقيلة من قبل قوات البنيان المرصوص في محاولة منها للتقدم بمنطقة الزعفران.

وأضاف أن تنظيم الدولة يوجه ضربات لتمركزات “البنيان المرصوص” في كل من ابوهادي والمنطقة الصناعية والسواوة شرق سرت.

ولفت إلى أن هذه الاشتباكات يصاحبها قصف للطيران التابع لعملية “البنيان المرصوص” بالقرب من مجمع قاعات سرت، كما يسمع أصوات انفجارات قوية في أماكن متفرقة في أطراف المدينة وطيران يجوب سماء المدينة منذ صباح اليوم.