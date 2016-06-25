السعودية تجري تعديلات على الأصول المقومة بالجنيه الاسترليني واليورو

أعلنت السعودية، اليوم السبت، أنها أجرت بعض التعديلات على الأصول المقومة بالجنيه الإسترليني واليورو، تحسبًا لآثار الاستفتاء الذي اختار فيه أغلب الناخبين في بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي، أحمد بن عبد الكريم الخليفي، قوله إن المملكة أجرت التعديلات قبل إعلان نتيجة الاستفتاء إذ أنها كانت تراقب الوضع وأقدمت على الخطوة “تحوطا لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال”، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف الخليفي “أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدودا نظرا لمحدودية انكشافه على تلك العمليتين”.